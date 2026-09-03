Leven Road: Η ALUMIL ενισχύει τη διεθνή της θέση συμμετέχοντας στο εμβληματικό έργο στο Λονδίνο!

Στην καρδιά του ανατολικού Λονδίνου και συγκεκριμένα στην περιοχή Poplar, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα από τα μεγαλύτερα έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην καρδιά του ανατολικού Λονδίνου και συγκεκριμένα στην περιοχή Poplar, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα από τα μεγαλύτερα έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για το project Leven Road, που περιλαμβάνει 3 εντυπωσιακούς πύργους κατοικιών 15, 17 & 20 ορόφων, καθώς και άλλα μικρότερα κτίρια εμπορικής και οικιστικής χρήσης. Το έργο, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027, συνδυάζει κατοικίες και εμπορικούς χώρους, δημιουργώντας ένα νέο αστικό τοπόσημο δίπλα στον ποταμό Lea.

Ειδικές λύσεις υψηλής ποιότητας

Για την υλοποίηση του έργου, η ALUMIL παρείχε προηγμένες αρχιτεκτονικές λύσεις αλουμινίου, ειδικά σχεδιασμένες για να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κατασκευής. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της σε σύνθετα έργα, η εταιρεία ανέπτυξε λύσεις που συνδυάζουν υψηλή λειτουργικότητα και επιδόσεις, υπηρετώντας την πιστή υλοποίηση του αρχιτεκτονικού οράματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι στους τρεις οικιστικούς πύργους σχεδιάστηκε ειδικό προφίλ αλουμινίου, το οποίο ευνόησε τη συνεχόμενη συναρμολόγηση και εγκατάσταση της πρόσοψης, συμβάλλοντας στην πραγμάτωση της αρχιτεκτονικής πρόθεσης. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν ξεχωριστές λύσεις για τα μπαλκόνια, προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις γεωμετρίας και επιδόσεων. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι η ALUMIL προσέφερε την τεχνογνωσία της και σε σχέση με ειδικές εφαρμογές για περβάζι, ώστε να εξυπηρετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το αρχιτεκτονικό όραμα για μια συνεχόμενη γραμμή περβαζιού σε κάθε όροφο.

Καμπύλα συστήματα & πόρτες με πιστοποιημένο επίπεδο ασφάλειας

Η ευελιξία και ο προϊοντικός πλουραλισμός της ελληνικής πολυεθνικής βρήκαν αρκετές ευκαιρίες εφαρμογής στο Leven Road. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελούν και τα καμπύλα συστήματα υαλοπετασμάτων SMARTIA M7, που σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργου, δίνοντας ένα έντονο αισθητικό και λειτουργικό στίγμα. Παράλληλα, τα συγκεκριμένα υαλοπετάσματα που επιλέχθηκαν για το κτιριακό σκέλος των Tram Depot Arches, συνδυάστηκαν με πόρτες εισόδου SMARTIA S77, οι οποίες είναι πιστοποιημένες με βάση το βρετανικό πρότυπο ασφαλείας PAS 24 (Enhanced Security Performance Requirements for Doorsets and Windows in the UK), που ελέγχει τις επιδόσεις θυρών εισόδου σε σχέση με την αντοχή τους έναντι διάρρηξης.

Υψηλή τεχνογνωσία & εξωστρέφεια

Η συμμετοχή της ALUMIL σε ένα σύνθετο έργο όπως η ανάπλαση του Leven Road, στο ανατολικό Λονδίνο, υπογραμμίζει την τεχνογνωσία, την εμπειρία, αλλά και το ολοκληρωμένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιό της. Μέσα από τα προηγμένα συστήματά της, η εταιρεία ανταποκρίνεται στις αυστηρές απαιτήσεις έργων διεθνούς εμβέλειας και υποστηρίζει τον αρχιτεκτονικό και κατασκευαστικό κλάδο στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου, προσφέροντας λύσεις που συνδυάζουν καινοτομία, υψηλές επιδόσεις και απόλυτη προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε project.