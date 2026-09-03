Χρυσός: Ισχυρό comeback με βοήθεια από ομόλογα και δολάριο - Ράλι σε όλα τα μέταλλα

Ισχυρά κέρδη καταγράφουν τα πολύτιμα μέταλλα, καθώς το δολάριο και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν από τα πρόσφατα υψηλά τους.

Ισχυρά κέρδη καταγράφουν τα πολύτιμα μέταλλα, καθώς το δολάριο και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν από τα πρόσφατα υψηλά τους. Την ίδια ώρα, οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, που αναμένεται να ανακοινωθούν αργότερα αυτή την εβδομάδα, αναζητώντας ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Fed.

O χρυσός συνεχίζει την ανοδική του πορεία την Πέμπτη, διευρύνοντας τα κέρδη της χθεσινής συνεδρίασης, κερδίζοντας 2,5% στα 4.475,13 δολάρια, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ ανεβαίνει 2,45% στα 4.522,84 δολάρια. Ο χρυσός ανακάμπτει εντυπωσιακά από το χαμηλότερο επίπεδό από τις 7 Αυγούστου που υποχώρησε χθες, πριν ξεκινήσει την ανοδική του πορεία.

«Τo ελαφρώς ασθενέστερο δολάριο και τα ελαφρώς χαμηλότερα επιτόκια των ΗΠΑ βοηθούν τον χρυσό. Καθώς η Fed δεν προσφέρει επί του παρόντος καμία πρόβλεψη για το μέλλον, ο χρυσός παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητος στις μεταβολές των προσδοκιών της αγοράς για τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο. Οι επενδυτές προεξοφλούν μια πιθανότητα περίπου 60% για αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση πολιτικής της Fed αργότερα αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch Tool της CME.

Τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων αυξήθηκαν αφότου ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, άφησε να εννοηθεί την περασμένη εβδομάδα ότι η κεντρική τράπεζα μπορεί να χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια εάν ο πληθωρισμός επιμείνει να υπερβαίνει τον στόχο της κεντρικής τράπεζας.

Οι επενδυτές αναμένουν τώρα την έκθεση μισθοδοσίας εκτός γεωργικού τομέα, η οποία αναμένεται την Παρασκευή, μετά την έκθεση απασχόλησης της ADP την Τετάρτη που έδειξε ότι οι μισθοδοσίες στον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ αυξήθηκαν μέτρια τον Αύγουστο.

«Η έκθεση μισθοδοσίας θα είναι πιθανώς η μεγαλύτερη καθοριστική στιγμή της εβδομάδας. Εάν η έκθεση για την απασχόληση δεν ανταποκριθεί στις προσδοκίες και τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο μειωθούν, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τον χρυσό σε ανοδική πορεία», δήλωσε ο Ίλια Σπίβακ, επικεφαλής παγκόσμιας μακροοικονομικής στην Tastylive.

Ισχυρή άνοδο σημειώνουν και τα άλλα μέταλλα, με το ασήμι spot να κερδίζει 2,08% στα 66,24 δολάρια, η πλατίνα ενισχύεται 2,3% στα 1.806,19 δολάρια και το παλλάδιο κερδίζει 2,02% στα 1.388,37 δολάρια.