Σε νέα υψηλά έξι εβδομάδων το πετρέλαιο

Το Brent κερδίζει 1,7%, στα 97,29 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate προσθέτει 2,2%, στα 93,04 δολάρια.

Σε νέα υψηλά έξι εβδομάδων την Πέμπτη σκαρφαλώνει το πετρέλαιο, μετά τις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν και τις ισραηλινές απειλές κατά της Τεχεράνης, οι οποίες αύξησαν τις ανησυχίες για διακοπές στον εφοδιασμό στη Μέση Ανατολή.

Τα futures του αργού Brent κερδίζουν 1,7%, στα 97,29 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate προσθέτει 2,2%, στα 93,04 δολάρια.

Ο υπουργός Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 108 τραυματίστηκαν στις επιθέσεις των ΗΠΑ σε όλη την Ισλαμική Δημοκρατία. Η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 67 τραυματίστηκαν σε γαμήλια τελετή κοντά στις ακτές των Στενών του Ορμούζ.

Τρεις πιλότοι του Ιρανικού Στρατού σκοτώθηκαν στις επιθέσεις των ΗΠΑ, που σηματοδότησαν την πιο ουσιαστική ανταλλαγή πυρών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, με τον πόλεμο να βρίσκεται πλέον στον έβδομο μήνα του.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, επανέλαβε τις προειδοποιήσεις ότι το Ισραήλ θα «παραλύσει» τις στρατιωτικές και πολιτικές υποδομές του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών εγκαταστάσεων, εάν η Τεχεράνη εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον του.

Ο αναλυτής της Saxo Bank, Όλε Χάνσεν, υπογράμμισε ότι τα σχόλια του Κατζ συνέβαλαν στην τελευταία άνοδο των τιμών του «μαύρου χρυσού», ενώ παράλληλα, έξι τάνκερς διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ την Τετάρτη, από 11 την προηγούμενη ημέρα και πολύ κάτω από τον μέσο όρο των 13 ημερησίως.

«Η αγορά πετρελαίου παραμένει σφιχτή, με τα αποθέματα να εξακολουθούν να μειώνονται παγκοσμίως, γεγονός που μεταφράζεται σε υψηλότερες τιμές. Κάποια στήριξη μπορεί επίσης να προήλθε από τις συνεχιζόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή», υπογράμμισε ο αναλυτής ενέργειας της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο.

Τέλος, το Ιράκ αύξησε τις εξαγωγές πετρελαίου του σε περίπου 2,34 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Αύγουστο από περίπου 1,35 εκατ. βαρέλια την ημέρα τον Ιούλιο, ενώ οι εξαγωγές του Σεπτεμβρίου αναμένεται επίσης να αυξηθούν.