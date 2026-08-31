Mercedes: Ξεκινά επαναγορά μετοχών ύψους 1 δισ. ευρώ

Στην επαναγορά μετοχών αξίας έως 1 δισεκατομμυρίου ευρώ θα προχωρήσει η Mercedes-Benz, ξεκινώντας από αυτή την εβδομάδα.

Στην επαναγορά μετοχών αξίας έως 1 δισεκατομμυρίου ευρώ θα προχωρήσει η Mercedes-Benz, ξεκινώντας από αυτή την εβδομάδα, επεκτείνοντας ένα πρόγραμμα επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους, την ώρα που αντιμετωπίζει μείωση των πωλήσεων στην Κίνα.

Το εποπτικό συμβούλιο της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας ενέκρινε το πρόγραμμα, το οποίο θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί έως τις 6 Απριλίου, δήλωσε η Mercedes τη Δευτέρα. Η κίνηση αυτή επισημοποιεί σχέδια που είχε ήδη ανακοινώσει μαζί με τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου τον Ιούλιο.

Οι επαναγορασμένες μετοχές πρόκειται να ακυρωθούν, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Η Mercedes προσπαθεί να εξισορροπήσει την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους και των επενδύσεων σε ηλεκτρικά οχήματα και λογισμικό καθώς ο ανταγωνισμός εντείνεται, ιδίως στην Κίνα.

Νωρίτερα φέτος, η αυτοκινητοβιομηχανία είχε ολοκληρώσει ένα ξεχωριστό πρόγραμμα επαναγοράς 2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Mετά την είδηση, η μετοχή κινείται οριακά πτωτικά. Μέχρι στιγμής φέτος, έχει υποχωρήσει περισσότερο από το ένα πέμπτο.

Το τμήμα αυτοκινήτων της εταιρείας κατέγραψε προσαρμοσμένη απόδοση επί των πωλήσεων 4% το δεύτερο τρίμηνο, επίδοση πολύ χαμηλότερα από τους στόχους της Mercedes.

Η Mercedes έχει μειώσει το κόστος και την παραγωγική ικανότητα, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος Ola Källenius προωθεί μια νέα σειρά προϊόντων που περιλαμβάνει το νέο sedan CLA και το ηλεκτρικό GLC.