Η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο της παρουσίας της στη 90ή ΔΕΘ, η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ διοργανώνει τέσσερις θεματικές εκδηλώσεις.

Η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ συμμετέχει στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, με τη διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων που έχουν ως στόχο την ανάδειξη και την ενημέρωση των πολιτών για τις δράσεις του ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και για τα νέα ενωσιακά χρηματοδοτικά Ταμεία, όπως το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

Αποδεικνύεται, έτσι, ότι η βέλτιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και η ενωσιακή χρηματοδότηση έργων και δράσεων, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Στο Περίπτερο 13 της ΔΕΘ και συγκεκριμένα στο Περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εξειδικευμένα στελέχη της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ θα βρίσκονται στη διάθεση των επισκεπτών, παρέχοντας ενημέρωση και πληροφόρηση για το ΕΣΠΑ 2021-2027, τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ευκαιρίες και τις δράσεις που υλοποιούνται.

Στο πλαίσιο της παρουσίας της στη 90ή ΔΕΘ, η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ διοργανώνει τέσσερις θεματικές εκδηλώσεις. Αναλυτικά, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

«Ανακαίνιση Κατοικίας: Νέα Δράση του ΕΣΠΑ 2021-2027 για την Προσιτή Στέγαση»

Η πρώτη εκδήλωση που συνδιοργανώνεται με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, 11:00–12:00, στο χώρο εκδηλώσεων του Περιπτέρου 13 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί η νέα δράση του ΕΣΠΑ 2021-2027 «Ανακαίνιση Κατοικίας» για την ενίσχυση της προσιτής και βιώσιμης στέγασης σε συνδυασμό με τη δράση «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ» που ξεκίνησε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συνεχίζεται με χρηματοδότηση και διαχείριση από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.



Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, η Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ, Βασιλική Παντελοπούλου, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Ισμήνη Παπακυρίλλου και ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Nicola de Michelis.



Στη θεματική συζήτηση με θέμα «Από τον Σχεδιασμό στην Υλοποίηση» θα συμμετάσχουν ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Γιώργος Στασινός, ο Γενικός Διευθυντής Παρακολούθησης και Εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, Χρήστος Κύρκογλου, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Στρατηγικής στην ΕΑΤ, Ευάγγελος Καραγιαννάκος και ο Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Γιώργος Γεωργιάδης.

«Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο: Κοινωνική Συνοχή στην Πράξη»

Η δεύτερη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, 14:30–16:00, στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης», εντός των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ.



Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στο νέο χρηματοδοτικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με προϋπολογισμό 4,8 δισ. ευρώ, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο με αφορμή την έναρξη της υλοποίησής του και οργανώνεται σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και Ταμείου Εκσυγχρονισμού με τη συμμετοχή της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης.



Στο επίκεντρο των θεματικών συζητήσεων κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα βρεθεί η παρουσίαση των δράσεων, που έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο του Κοινωνικού Κλιματικού Σχεδίου, στους τομείς της Παιδείας, της Στέγασης, των Μεταφορών και της Ενέργειας και στο ρόλο τους στην αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων της πράσινης μετάβασης καθώς και στις νέες δυνατότητες που δημιουργούνται προς όφελος των ευάλωτων πολιτών και των ευάλωτων νοικοκυριών.



Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, o Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (DG EMPLOYMENT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Mario Nava, η Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ, Βασιλική Παντελοπούλου, καθώς και ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και Ταμείου Εκσυγχρονισμού, Θεόδωρος Κουναδέας.



Στο θεματικό πάνελ για τις δράσεις Στέγαση και Παιδείας του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου θα συμμετάσχουν ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Ιωάννης Παπαδομαρκάκης, η Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Μαρία Μιχαλοπούλου, η Τμηματάρχης Ελλάδας-Κύπρου της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (DG EMPLOYMENT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Cristiana Costinescu, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει ο Σύμβουλος της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης, Νίκος Κασιμάτης.



Στο θεματικό πάνελ για τις δράσεις του Ταμείου στους τομείς των Μεταφορών και της Ενέργειας θα συμμετάσχουν ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Δέσποινα Παληαρούτα, ο Γενικός Διευθυντής ΣΤΑΣΥ ΑΕ, Αντώνης Ευγενιάδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕΘ, Ανάργυρος Κουζής, ο Τμηματάρχης Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου στη Γενική Διεύθυνση Κλιματικής Δράσης (DG CLIMA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Marcos Gonzalez-Alvarez ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει ο σύμβουλος προετοιμασίας του Κοινωνικού Κλιματικού Σχεδίουστην Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης, Θάνος Ζαρόγιαννης.

Επιτάχυνση υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ 2021-2027: Διοικητική Ενίσχυση - Ενημέρωση Πολιτών»

Η τρίτη εκδήλωση, που συνδιοργανώνει η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ με τη ΜΟΔ Α.Ε., θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 11:00–12:00, στο χώρο εκδηλώσεων του Περιπτέρου 13 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.



Η συζήτηση θα εστιάσει στην επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ 2021-2027, στη διοικητική ενίσχυση των φορέων υλοποίησης, καθώς και στη σημασία της ενημέρωσης των πολιτών αναφορικά με τις δράσεις του ΕΣΠΑ 2021-2027.



Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, η Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ, Βασιλική Παντελοπούλου και ο Πρόεδρος της ΜΟΔ ΑΕ, Κωνσταντίνος-Παναγιώτης Καραλής.

«INTERREG: Πέντε σύνορα, είκοσι έξι Περιφέρειες συνεργασίας, μία κοινή Ευρώπη»

Η τέταρτη θεματική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 12:00–13:00, στο χώρο εκδηλώσεων του Περιπτέρου 13 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.



Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στα Προγράμματα INTERREG και στη συμβολή της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας στην ενίσχυση των διασυνοριακών σχέσεων, την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ των Περιφερειών. Με κεντρικό μήνυμα «Πέντε σύνορα, είκοσι έξι Περιφέρειες συνεργασίας, μία κοινή Ευρώπη», θα παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο η συνεργασία μεταξύ των Περιφερειών μετατρέπεται σε συγκεκριμένα έργα και λύσεις με άμεσο όφελος για τις τοπικές κοινωνίες.



Μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστούν έργα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες, την ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την αντιμετώπιση της άνοιας, την ανάπτυξη πολιτιστικών και τουριστικών διαδρομών, την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρών και φυσικών καταστροφών, καθώς και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της ψηφιακής διαχείρισης αποβλήτων σε αστικές περιοχές.



Στην εκδήλωση θα απευθύνει χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης ενώ για την Πολιτική Συνοχής και την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, με αναφορά στο παρόν και το μέλλον της συνεργασίας, θα τοποθετηθούν η Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ, Βασιλική Παντελοπούλου, και η Μαρία Σιόλιου από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν επίσης οι Περιφερειάρχες Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, και Δυτικής Μακεδονίας, Γεώργιος Αμανατίδης, αναδεικνύοντας τον ρόλο των Περιφερειών στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργούν τα Προγράμματα INTERREG.



Η παρουσία της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ στη ΔΕΘ, έναν θεσμό με μεγάλη πανελλαδική εμβέλεια, αποτελεί σημαντική ευκαιρία άμεσης επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών για τις δυνατότητες, που δημιουργούν οι ενωσιακοί πόροι και τα αποτελέσματά τους στην καθημερινή τους ζωή.



Μέσα από τις θεματικές εκδηλώσεις στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ επιδιώκει να αναδείξει με τρόπο άμεσο κι αποτελεσματικό τις πολιτικές και τα χρηματοδοτικά εργαλεία καθώς και πώς ο σωστός σχεδιασμός, ο αποτελεσματικός συντονισμός, η επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων σε στενή συνεργασία με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, μετατρέπουν τους ευρωπαϊκούς πόρους σε συγκεκριμένα έργα, δράσεις και ευκαιρίες για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις Περιφέρειες της χώρας.