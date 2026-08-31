Γιατί αυτό το καλοκαίρι έμοιαζε ατελείωτο - Οι ειδήσεις που δεν μας άφησαν να πάρουμε ανάσα

Καύσωνας στην Ευρώπη, η εξέγερση των Φλαμίνγκο, η καταστροφή στο Πόρτο Γερμενό και άλλα μονοπώλησαν το ενδιαφέρον μας.

Ίσως είναι λίγο νωρίς να ευχηθούμε «καλό χειμώνα». Εν προκειμένω, η πιο διπλωματική ευχή είναι μάλλον «καλή σεζόν», όσο ανεξήγητη κι αν ακούγεται. Σε κάθε περίπτωση, το καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος του και αξίζει, κοιτώντας λίγο πίσω, να αναρωτηθούμε: έμοιαζε όντως ατελείωτο και αν ναι, ποιες ήταν οι ειδήσεις που το έκαναν να φαντάζει έτσι;

Καύσωνας στην Ευρώπη, η εξέγερση των Φλαμίνγκο, η καταστροφή στο Πόρτο Γερμενό και άλλα μονοπώλησαν το ενδιαφέρον μας.

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