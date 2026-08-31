«Κορυφώνεται τον Σεπτέμβριο» ο ιός του Δυτικού Νείλου - Έκκληση Γεωργιάδη για ψυχραιμία

Την ανάγκη για ψυχραιμία απέναντι στην αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, αλλά και για αυξημένη προστασία των πολιτών με υποκείμενα νοσήματα, τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Την ανάγκη για ψυχραιμία απέναντι στην αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, αλλά και για αυξημένη προστασία των πολιτών με υποκείμενα νοσήματα, υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΕΡΤNews.

Ο υπουργός προειδοποίησε ότι ο Σεπτέμβριος αποτελεί τον μήνα κορύφωσης του ιού, σημειώνοντας ότι η εικόνα που καταγράφηκε τον Αύγουστο προδιαθέτει για αντίστοιχη εξέλιξη και τον επόμενο μήνα.

Όπως ανέφερε, ήδη πραγματοποιούνται ψεκασμοί σε περιοχές της χώρας όπου δεν είχαν γίνει, ωστόσο επισήμανε ότι η αποτελεσματικότητά τους αυτή την περίοδο είναι περιορισμένη, καθώς τα κουνούπια έχουν πλέον αναπτυχθεί και μετακινούνται.

«Ο ιός του Δυτικού Νείλου κορυφώνεται τον Σεπτέμβριο. Άρα, εφόσον ξεκινήσαμε άσχημα τον Αύγουστο, θα πάμε αναλογικά και τον Σεπτέμβριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι οι ψεκασμοί θα πρέπει να γίνονται εγκαίρως, πριν αναπτυχθούν και κινηθούν τα κουνούπια, καθώς, όπως είπε, οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται τώρα έχουν μικρότερη επίπτωση.

Σε ό,τι αφορά την εικόνα στα νοσοκομεία και τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο υπουργός επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν συνιστά πανδημία.

Όπως ανέφερε, πέρυσι καταγράφηκαν οκτώ θάνατοι, ενώ φέτος οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 13, χαρακτηρίζοντας την αύξηση ποσοστιαία σημαντική αλλά αριθμητικά περιορισμένη. Παράλληλα, τόνισε ότι ο ιός εμφανίζει βιολογική και φυσική περιοδικότητα και υπενθύμισε ότι το υψηλότερο επίπεδο στην Ελλάδα καταγράφηκε το 2018, όταν οι θάνατοι είχαν φτάσει περίπου τους 50.

«Είμαστε περισσότερο από πέρσι, πολύ χαμηλότερα από το peak», ανέφερε, καλώντας τους πολίτες να επιδείξουν ψυχραιμία και να ακολουθούν τις οδηγίες των ειδικών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα, επισημαίνοντας ότι δεν αντιμετωπίζουν τον ίδιο κίνδυνο με έναν υγιή οργανισμό. Συνέστησε, ειδικά σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως διαβήτη, υπέρταση ή καρδιακή ανεπάρκεια, να χρησιμοποιούν εντομοαπωθητικά και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, μέσω των οποίων μεταδίδεται ο ιός.

Τα έργα του ΕΣΥ και η απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα περιοδειών του στη Βόρεια Ελλάδα, με αφετηρία την Αλεξανδρούπολη και σειρά επισκέψεων στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Όπως είπε, στόχος είναι να παρουσιαστούν τα έργα που πραγματοποιήθηκαν στο ΕΣΥ, υπογραμμίζοντας ότι αυτά υλοποιήθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού και ότι υπάρχει υποχρέωση λογοδοσίας για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκαν.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι το υπουργείο Υγείας πέτυχε 100% απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σημειώνοντας ότι όλα τα έργα ολοκληρώθηκαν εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Παράλληλα, προανήγγειλε δημόσια αναλυτική απάντηση στα ερωτήματα που έχει θέσει ο Παύλος Γερουλάνος εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. «Δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ. Πετύχαμε 100% απορρόφηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.