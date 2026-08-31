Στο 7,9% μειώθηκε το ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο

Έναντι 8,9% τον Ιούλιο του 2025, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,1% τον Ιούνιο του 2026.

Σε 7,9% ανήλθε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο του 2026, έναντι 8,9% τον Ιούλιο του 2025, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,1% τον Ιούνιο του 2026.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.379.823 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 41.365 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 (1%) και αύξηση κατά 1.692 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2026 (μη στατιστικά σημαντική μεταβολή).

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 376.508 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 45.192 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 (-10,7%) και μείωση κατά 7.968 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2026 (-2,1%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.951.948, σημειώνοντας μείωση κατά 35.528 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 (-1,2%) και αύξηση κατά 2.732 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2026 (0,1%).

«Συνεχίζουμε την προσπάθεια για ακόμη μεγαλύτερη τόνωση της απασχόλησης»

Τη συνέχιση της προσπάθειας για ακόμη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας και ακόμη μεγαλύτερη τόνωση της απασχόλησης τονίζει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτησή της, με αφορμή την ανακοίνωση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, η κ. Κεραμέως αναφέρει τα εξής:

«Νέα μείωση της ανεργίας για τον μήνα Ιούλιο στο 7,9% (από 8,9% πέρυσι τον Ιούλιο και από 17,9% τον Ιούλιο του 2019), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η ανεργία ανδρών υποχώρησε στο 5,9% (έναντι 7,1% τον Ιούλιο 2025), η ανεργία γυναικών στο 10,4% (έναντι 11% τον Ιούλιο 2025) και η ανεργία νέων κάτω των 25 ετών στο 16,8% (έναντι 20,4% τον Ιούλιο 2025).

Συνεχίζουμε την προσπάθεια για ακόμη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας και ακόμη μεγαλύτερη τόνωση της απασχόλησης».