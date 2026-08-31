Σε υψηλό καθεστώς ελέγχου από την ΕΕ ChatGPT, Reddit και Roblox

Τι δήλωσε η Χένα Βίρκουνεν, εκτελεστική αντιπρόεδρος αρμόδια για την τεχνολογική κυριαρχία, την ασφάλεια και τη δημοκρατία.

Σε ένα πολύ αυστηρότερο επίπεδο εποπτείας στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) της ΕΕ περνούν από σήμερα ChatGPT, Reddit και Roblox με απόφαση της Κομισιόν. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε το ChatGPT ως πολύ μεγάλη επιγραμμική μηχανή αναζήτησης (VLOSE), καθώς και το Reddit και το Roblox ως πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες (VLOP).

Οι υπηρεσίες αυτές δήλωσαν ότι φθάνουν σε τουλάχιστον 45 εκατ. μέσους μηνιαίους χρήστες στην ΕΕ και, ως εκ τούτου, πληρούν το όριο χαρακτηρισμού. Μετά την κοινοποίηση των χαρακτηρισμών, οι υπηρεσίες αυτές έχουν στη διάθεσή τους τέσσερις μήνες, δηλαδή έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026, για να συμμορφωθούν με τις πρόσθετες υποχρεώσεις της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες για τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης, όπως η αξιολόγηση και ο μετριασμός των συστημικών κινδύνων που απορρέουν από τις υπηρεσίες και τα αλγοριθμικά συστήματά τους που σχετίζονται με τη διάδοση παράνομου περιεχομένου, τις αρνητικές επιπτώσεις στους ανηλίκους, τη σωματική και ψυχική ευεξία των χρηστών, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις εκλογικές διαδικασίες και τη δημόσια ασφάλεια.

Με τους ορισμούς αυτούς, η Κομισιόν θα αποκτήσει εξουσίες έρευνας για την αξιολόγηση των λειτουργικών δυνατοτήτων των εν λόγω υπηρεσιών και, κατά περίπτωση, κάθε σχετικού συστήματος. Παράλληλα, θα είναι αρμόδια για την εποπτεία της συμμόρφωσης με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, σε συνεργασία με την Coimisiún na Meán για το ChatGPT και το Reddit, και την Αρχή για τους Καταναλωτές και τις Αγορές (ACM) για το Roblox.

Οι εν λόγω οντότητες υπηρετούν ως συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών αντίστοιχα για την Ιρλανδία και τις Κάτω Χώρες, όπου είναι εγκατεστημένες οι καθορισμένες υπηρεσίες. Το ChatGPT είναι ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) που μπορεί να αλληλεπιδρά και να ανταποκρίνεται στις προτροπές και τα ερωτήματα των χρηστών, μεταξύ άλλων μέσω αναζήτησης στο διαδίκτυο. Ως εκ τούτου, το ChatGPT είναι μια υβριδική υπηρεσία που χαρακτηρίζεται ως διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης βάσει της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Το Reddit είναι μια πλατφόρμα συζήτησης που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν, να μοιράζονται και να αλληλεπιδρούν με περιεχόμενο εντός των κοινοτήτων που βασίζονται σε θέματα. Το Roblox είναι μια καθηλωτική πλατφόρμα παιχνιδιών και δημιουργίας που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν, να δημοσιεύουν και να παίζουν παιχνίδια που αναπτύσσονται από άλλους χρήστες. Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες αυτές επιτρέπουν στους χρήστες να διαδίδουν περιεχόμενο τρίτων στο κοινό, χαρακτηρίζονται επιγραμμικές πλατφόρμες βάσει της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Οι Roblox, Reddit και ChatGPT υπόκεινται ήδη στις γενικές υποχρεώσεις που ισχύουν για τις επιγραμμικές πλατφόρμες και τις μηχανές αναζήτησης βάσει της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, αντίστοιχα. Η Χένα Βίρκουνεν, εκτελεστική αντιπρόεδρος αρμόδια για την τεχνολογική κυριαρχία, την ασφάλεια και τη δημοκρατία δήλωσε: Αυτές οι νέες ονομασίες σημαίνουν ότι οι ChatGPT, Reddit και Roblox θα υπόκεινται πλέον σε υψηλότερο επίπεδο ελέγχου και λογοδοσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον μεγάλο αντίκτυπό τους στους πολίτες και την κοινωνία μας. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς το ψηφιακό τοπίο και δεν θα διστάσουμε να ορίσουμε οποιαδήποτε πλατφόρμα πληροί το όριο ενισχυμένης εποπτείας βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες».