Φλωρίδης για κόμμα Σαμαρά: «Κινδυνεύει να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο - Ελπίζουν ότι θα πλήξει τη ΝΔ»

«Ο Τσίπρας δεν τραβάει». «Ασχολούμαστε με έναν καταδικασμένο, φυλακισμένο εγκληματία» σχολίασε ο υπ. Δικαιοσύνης για Κασιδιάρη.

Τα «πυρά» του κατά του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, σχολιάζοντας τις διεργασίες για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό. Ο κ. Φλωρίδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ, έκανε λόγο για κινήσεις που κινδυνεύουν να μετατραπούν στο «πιο σύντομο ανέκδοτο της νεότερης πολιτικής ιστορίας», υποστηρίζοντας πως η μοναδική στόχευση του κ. Σαμαρά είναι να πληγεί η παράταξη από την οποία προέρχεται.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι «διάφορα συστήματα», αφού απέτυχαν να κάμψουν την κυβερνητική σταθερότητα μέσω άλλων πολιτικών προσώπων, εναποθέτουν πλέον τις ελπίδες τους στον κ. Σαμαρά, με αποκλειστικό σκοπό να αποτρέψουν την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και να οδηγήσουν τη χώρα σε πολιτική αβεβαιότητα. «Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο» επεσήμανε.

«Δικαίωμά του σαφώς αλλά δεν θυμάμαι στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να δημιουργείται ένα κόμμα με σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Ακόμα και η κ. Καρυστιανού, η οποία έφτιαξε ένα κόμμα, κάτι λέει που έχει σχέση με τη χώρα. Ο κ. Τσίπρας λέει "εγώ θέλω να επανέλθω, γιατί έβαλα μυαλό και θέλω να κυβερνήσω καλύτερα". Ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι "πρέπει να πάρω τις εκλογές με μία ψήφο διαφορά από τη ΝΔ για να αλλάξει η χώρα διακυβέρνηση"» πρόσθεσε.

«Κόμμα που να δημιουργεί κάποιος που έφυγε από ένα κόμμα, δηλαδή παλιότερα έριξε την κυβέρνηση του κόμματος αυτού, μετά τον μάζεψαν, τον διορίσανε ευρωβουλευτή, μετά τον πήραν, τον κάνανε πρόεδρο, τον κάνανε πρωθυπουργό, και τώρα λέει "φεύγω και θα κάνω ένα κόμμα για να πλήξω την κυβέρνηση αυτή του κόμματος"… Ποια είναι η ουσία;» διερωτήθηκε.

Για το εάν μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς, ο κ. Φλωρίδης απάντησε πως: «Εγώ θεωρώ πως όχι. Κόμμα ας κάνει. Αλλά κόμμα που δημιουργείται με στόχευση αποκλειστική να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεσαι, το οποίο σε έκανε πρωθυπουργό…» ενώ κατήγγειλε πως ο πρώην πρωθυπουργός: «Πήρε όλο το ΠΑΣΟΚ πήρε για να κυβερνήσει. Και καλά έκανε, γιατί εκείνη η κυβέρνηση είχε κάποια προσφορά στη χώρα».

«Υπάρχει αντίφαση στον κ. Σαμαρά. Λέει "ανησυχώ για τα εθνικά μας θέματα, για την υποχωρητικότητα του Μητσοτάκη, γι' αυτό θέλω να κάνω κόμμα, να μην υπάρχει αυτοδυναμία". Να οδηγηθεί η χώρα σε ακυβερνησία. Μια χώρα που είναι στην καλύτερη αμυντική της δυνατότητα, να παραδοθεί πολιτικά άοπλη στην Τουρκία. Διότι εάν η χώρα έχει κυβερνητικό κενό, μια πάνοπλη χώρα θα είναι άοπλη πολιτικά και θα πέσει στα δόντια της Τουρκίας» τόνισε και άφησε ανοιχτό να πολιτευτεί στην Α΄ Θεσσαλονίκης.





Γ. Φλωρίδης: «Ο Τσίπρας δεν τραβάει»

«Κατά συνέπεια, λοιπόν, όλες αυτές οι αιτιάσεις είναι να είχαμε να λέγαμε. Ο σκοπός είναι ένας. Αφού τα διάφορα συστήματα, τα οποία προσπαθούν να φάνε τον Μητσοτάκη εδώ και πόσο καιρό, απέτυχαν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, με τις συνωμοσίες, με τα Τέμπη… Τους δοκίμασαν όλους. Τώρα η ελπίδα τους είναι μπας και κάνει ένα κόμμα ο κ. Σαμαράς και κόψει κάτι από τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή να αποτρέψει, ας πούμε, την αυτοδυναμία» αποσαφήνισε.

«Η συνωμοσία για την πολιτική εκμετάλλευση των Τεμπών πού οργανώθηκε; (Διάφορα συστήματα) δοκίμασαν την κ. Καρυστιανού, μετά τον κ. Ανδρουλάκη, τον κ. Τσίπρα». «Δεν σπρώξανε τα χαρτιά τους πάλι πάνω στον κ. Τσίπρα; Δεν τραβάει το άλογο. Πού το έχει το 20%; Αλλά θα κριθεί και αυτό». Ερωτηθείς γιατί αυτά τα συστήματα που αναφέρει στράφηκαν κατά της ΝΔ, ο κ. Φλωρίδης σχολίασε: «Αυτό το ξέρουν οι ίδιοι που τα κάνουν».





Φλωρίδης για Κασιδιάρη: «Ασχολούμαστε με έναν καταδικασμένο, φυλακισμένο εγκληματία»

«Διότι η αφετηρία όλων αυτών που έχουν ολιγαρχικές αντιλήψεις, εκεί ξεκινάει. Εάν έχεις μια άποψη για τη λειτουργία της δημοκρατίας, εγώ την καταλαβαίνω. Αν έχεις όμως μια ολιγαρχική αντίληψη που λέει "θα 'ρθεις να προσκυνάς εμένα για να κυβερνάς", ρε μεγάλε, δεν γίνεται. Εμένα με βγάζει ένας λαός» ενώ στη συνέχεια, ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε και στον καταδικασμένο για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη και στην προαναγγελία του για δημιουργία κόμματος.

Όπως ανέφερε: «Ασχολούμαστε με έναν καταδικασμένο, φυλακισμένο εγκληματία. Το ότι εξέτισε την ποινή του δεν παύει να τον αποκαθιστά. Καταδικάστηκε και φυλακίστηκε. Υπάρχουν ειδικές διατάξεις, όπως και την προηγούμενη φορά που επιχείρησε να κάνει κάτι, αυτές απέτρεψαν το να δημιουργήσει οτιδήποτε. Αυτό ισχύει και τώρα. Όλα αυτά κρίνονται στο Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου, όπου κρίνονται τα αιτήματα για τη δημιουργία των κομμάτων».

«Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, θα κριθούν εκεί. Αυτά θα τα μάθουμε πολύ εγκαίρως, όχι την παραμονή των εκλογών. Η προσωπική μου άποψη είναι πως το να ασχολούμαστε με έναν καταδικασμένο εγκληματία, εάν θα κάνει κόμμα… η ελληνική πολιτεία εδώ είναι και κάνει τη δουλειά της για να προστατέψει τη Δημοκρατία» κατέληξε ο υπουργός Δικαιοσύνης.