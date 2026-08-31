Bally’s Intralot: Η Deutsche Bank απέκτησε 1,07 εκατ. μετοχές

Σε νέες αγορές μετοχών της Bally’s Intralot προχώρησε η Deutsche Bank, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης (Total Return Swap) μεταξύ των δύο πλευρών.

Σε νέες αγορές μετοχών της Bally’s Intralot προχώρησε η Deutsche Bank, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης (Total Return Swap) μεταξύ των δύο πλευρών.

Ειδικότερα, από τις 24 έως τις 28 Αυγούστου 2026, η γερμανική τράπεζα απέκτησε συνολικά 1.067.000 μετοχές, καταβάλλοντας περίπου 1,2 εκατ. ευρώ, με μέση τιμή αγοράς τα 1,123680 ευρώ ανά μετοχή.

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε δύο συνεδριάσεις: Στις 25 Αυγούστου αγοράστηκαν 530.000 μετοχές, συνολικής αξίας 594.028,50 ευρώ, ενώ στις 27 Αυγούστου αποκτήθηκαν επιπλέον 537.000 μετοχές, έναντι 604.937,81 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω συναλλαγών, η Deutsche Bank AG κατέχει συνολικά 11.506.394 μετοχές της εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,616% του συνόλου των μετοχών της Bally’s Intralot.

Με τη λήξη του swap, οι συγκεκριμένες μετοχές προβλέπεται να μεταβιβαστούν στην εταιρεία και να καταστούν ίδιες μετοχές.

