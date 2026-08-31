Ταχύτερη από το αναμενόμενο η ανάπτυξη της Τουρκίας το δεύτερο τρίμηνο

Ταχύτερη ανάπτυξη από τις εκτιμήσεις κατέγραψε η οικονομία, παρά τα αυστηρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου με το Ιράν.

Ταχύτερη ανάπτυξη από τις εκτιμήσεις κατέγραψε η οικονομία της Τουρκίας το β’ τρίμηνο, παρά τα αυστηρότερα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου με το Ιράν.

Ειδικότερα, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε κατά 1,1% σε σχέση με το α’ τρίμηνο, σε σύγκριση με το αναθεωρημένο 0,3% των προηγούμενων τριών μηνών, όπως έδειξαν τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα Δευτέρα η κρατική Στατιστική Υπηρεσία της Τουρκίας. Η μέση πρόβλεψη σε έρευνα της Bloomberg μεταξύ αναλυτών ήταν 1%.

Σε ετήσια βάση, η αύξηση του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε στο 2,3%, σε σύγκριση με το αναθεωρημένο 2,6% που είχε καταγραφεί προηγουμένως και τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών στο 2,5%.

Οι μετοχές των τουρκικών τραπεζών υποχώρησαν 0,6% μετά την δημοσίευση των στοιχείων, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο που προβλέπεται από ορισμένους οικονομολόγους ενδέχεται να μην υλοποιηθεί.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Αυγούστου, που αναμένονται την Πέμπτη, θα μπορούσαν να δώσουν μια πιο σαφή εικόνα. Η μέση πρόβλεψη σε έρευνα του Bloomberg προβλέπει ελαφρά μείωση των τιμών στο 31,6% από 31,8% τον προηγούμενο μήνα.

Ορισμένοι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει το κόστος δανεισμού από 37%, στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής στις 10 Σεπτεμβρίου.

«Οι προοπτικές της εγχώριας ζήτησης φαίνονται αδύναμες, παρόμοιες με το πρώτο τρίμηνο. Οι κορυφαίοι δείκτες για το τρίτο τρίμηνο υποδηλώνουν ότι αυτή η αδυναμία συνεχίζεται», δήλωσε ο Erkin Isik, επικεφαλής οικονομολόγος της QNB Turkey.

«Ωστόσο, η κεντρική τράπεζα είναι πιθανό να περιμένει αυτές οι ασθενέστερες προοπτικές να μεταφραστούν σε βελτίωση των προσδοκιών για τον πληθωρισμό πριν μειώσει το επιτόκιο πολιτικής» τόνισε.