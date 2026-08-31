Επαφή με τις 2.700 μονάδες στο Χρηματιστήριο εν αναμονή του rebalancing

Στον FTSE Large Cap της ανόδου ηγείται η Motor Oil με κέρδη +0,58%, καθώς θα εισαχθεί στον Standard Greece του MSCI, ενώ ακολουθεί με +0,56% η Coca Cola.

Ήπια άνοδο μετά τα κέρδη της περασμένης εβδομάδας παρατηρείται στο Λεωφόρο Αθηνών τη Δευτέρα, στην τελευταία συνεδρίαση του Αυγούστου, με τους επενδυτές να κάνουν ταυτόχρονα συντήρηση δυνάμεων και να ετοιμάζουν τη στρατηγική τους εν όψει της έναρξης λειτουργίας του Χρηματιστηρίου ως αναβαθμισμένης αγοράς στο Stoxx και τον FTSE Russell, καθώς ξεκινά σήμερα με το rebalancing του MSCI.

Ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται 0,10% στις 2.682 μονάδες με τον τζίρο των συναλλαγών να ανέρχεται σε 13,1 εκατ. ευρώ. Στον FTSE Large Cap της ανόδου ηγείται η Motor Oil με κέρδη +0,58%, καθώς θα εισαχθεί στον Standard Greece του MSCI, ενώ ακολουθεί με +0,56% η Coca Cola. Στις τράπεζες, η Πειραιώς ισχυροποιείται 0,59% και έπεται η CrediaBank με 0,51% ενώ η Εθνική προσθέτει 0,45%. Ανοδικά κινούνται 30 μετοχές, 44 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Άλμα +2,19% σημειώνει η Lavipharm, ενώ ξεχωρίζει ο ΟΛΘ με +1,03% και ο ΑΔΜΗΕ με +1,01%, με Alter Ego Media και Orilina στο +0,96% και +0,95% αντίστοιχα. Πιέσεις δέχονται οι MIG (-2,87%) και Unibios (-2,72%) και σε αρνητικό έδαφος κινούνται οι Allwyn (-1,19%), Aktor (-1,16%), Metlen (-1,16%) και Jumbo (-0,99%).. Στην τελευταία συνεδρίαση του καλοκαιριού, ο Αύγουστος κλείνει, εκτός απροόπτου, με ράλι 4% και το τρίμηνο με άλμα 13%. Η χρονιά τρέχει με 26%, όπως τονίζει ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance.

Οι τζίροι πλέον έχουν ανέβει αισθητά και σταθερά, μιας και ακόμη και τον Αύγουστο το ενδιαφέρον ήταν αυξημένο, με τα 250 εκατ. ευρώ να είναι πλέον δεδομένα ημερησίως. Σήμερα είναι τα αποτελέσματα της Bally’s, με την Quest και τη νεοεισερχόμενη Attica Stores να ακολουθούν την Τετάρτη. «Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει ούτε κάποια υπερβολή ούτε καν ιδιαίτερη διάχυση στη μικρομεσαία κεφαλαιοποίηση. Το rotation στα βαριά συντηρεί τον ΓΔ, με τους τζίρους στον τραπεζικό να είναι σταθεροί» επεσήμανε.

Στους υπόλοιπους τίτλους υπάρχει σημαντική συσσώρευση και «μάζεμα», δίχως ακόμη ανοδικές διαφυγές και αύξηση τζίρων, κάτι που νομοτελειακά θα γίνει το επόμενο διάστημα. Οι απαιτητικές και υψηλές αποτιμήσεις θα αναγκάσουν την ρευστότητα να κατευθυνθεί σε εταιρείες με αποδόσεις χωρίς σημαντικό ρίσκο για μεγάλη διόρθωση, όταν αυτή έρθει» υπογράμμισε. «Θυμίζουμε ότι ακόμη και στις πιο bull market αγορές πάντα έρχονται διορθώσεις, οι οποίες δίνουν ευκαιρία για τοποθετήσεις σε τίτλους» κατέληξε.