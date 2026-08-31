Βάντεφουλ για δημοψήφισμα στην Ισλανδία: «Η ΕΕ πρέπει να γίνει περισσότερο ελκυστική»

«Δεν φιλοδοξούν όλοι αυτομάτως να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε σήμερα ο Βάντεφουλ.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ εξέφρασε σήμερα την απογοήτευσή του για την απόφαση των Ισλανδών να απορρίψουν την επανέναρξη συνομιλιών για την ένταξη της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι το αποτέλεσμα θα πρέπει να κάνει τον ευρωπαϊκό συνασπισμό να εξετάσει πώς μπορεί να γίνει «περισσότερο ελκυστικός» για υποψήφια νέα μέλη.

«Θα ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία για να γίνουμε ισχυρότεροι μαζί», δήλωσε ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας πριν αναχωρήσει για επίσκεψή του στην Τυνησία.

Μικρή πλειοψηφία Ισλανδών ψήφισε σε δημοψήφισμα το Σάββατο κατά της επανάληψης των ενταξιακών συνομιλιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον ευρωπαϊκό συνασπισμό και το απομακρυσμένο νησί του Ατλαντικού σταμάτησαν πριν από 13 χρόνια εξαιτίας διαφωνιών σχετικά με τον αλιευτικό τομέα - τον σημαντικότερο μοχλό οικονομικής ανάπτυξης στην Ισλανδία.

«Δεν φιλοδοξούν όλοι αυτομάτως να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε σήμερα ο Βάντεφουλ.

«Και πιστεύω πως αυτό πρέπει να μας κάνει να δούμε πού μπορούμε να βελτιωθούμε, πώς μπορούμε να δουλέψουμε για να γίνουμε περισσότερο ελκυστικοί. Αυτό ισχύει φυσικά ιδιαίτερα για τις οικονομικές προοπτικές που προσφέρουμε».

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν πρέπει να χάσουμε από το βλέμμα μας το στόχο της προς βορράν διεύρυνσης τηςς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό φυσικά περιλαμβάνει την Ισλανδία, αλλά περιλαμβάνει επίσης τη Νορβηγία», πρόσθεσε ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ