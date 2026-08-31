Αυξήθηκαν κατά 43,7% οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων το β' τρίμηνο

Οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων ανήλθαν σε 35.495 για το σύνολο των τομέων της οικονομίας το β' τρίμηνο 2026 παρουσιάζοντας αύξηση 1%.

Σε 35.495 ανήλθαν οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων για το σύνολο των τομέων της οικονομίας το β' τρίμηνο 2026 παρουσιάζοντας αύξηση 1% σε σχέση με το β' τρίμηνο του 2025 που είχαν ανέλθει σε 35.150.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων για το σύνολο των τομέων της οικονομίας το Β ́ τρίμηνο 2026 ανήλθαν σε 171, παρουσιάζοντας αύξηση 43,7% σε σχέση με το Β ́ τρίμηνο 2025 που είχαν ανέλθει σε 119.

Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων του 2023, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων το β' τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το β' τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (17%) και στον τομέα «Κατασκευές» (13,8%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον τομέα

«Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» (50%) και στον τομέα «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών» (20,4%).

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αγρότες ειδικού σκοπού), κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, είναι: