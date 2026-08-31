Αυξήθηκαν κατά 43,7% οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων το β' τρίμηνο

Σε 35.495 ανήλθαν οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων για το σύνολο των τομέων της οικονομίας το β' τρίμηνο 2026 παρουσιάζοντας αύξηση 1% σε σχέση με το β' τρίμηνο του 2025 που είχαν ανέλθει σε 35.150.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων για το σύνολο των τομέων της οικονομίας το Β ́ τρίμηνο 2026 ανήλθαν σε 171, παρουσιάζοντας αύξηση 43,7% σε σχέση με το Β ́ τρίμηνο 2025 που είχαν ανέλθει σε 119.
Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων του 2023, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων το β' τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το β' τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (17%) και στον τομέα «Κατασκευές» (13,8%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον τομέα
«Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» (50%) και στον τομέα «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών» (20,4%).
Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αγρότες ειδικού σκοπού), κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, είναι:
- Βόρεια Ελλάδα: «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες», με 1.094 εγγραφές σε σύνολο 8.064.
- Κεντρική Ελλάδα: «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης», με 918 εγγραφές σε σύνολο 7.868.
- Αττική: «Μεταφορά και Αποθήκευση», με 2.715 εγγραφές σε σύνολο 14.952.
- Νησιά Αιγαίου- Κρήτη: «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης», με 672 εγγραφές σε σύνολο 4.611.