Ξαφνική πλημμύρα στο Γκραν Κάνιον: 1 νεκρός, 15 αγνοούμενοι

Τα πλημμυρικά φαινόμενα έπληξαν το Μπράιτ Έιντζελ Κάνιον (Bright Angel Canyon) και την ζώνη του Φάντομ Ραντς (Phantom Ranch).

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του και περί τους 15 αγνοούνται έπειτα από αιφνίδια πλημμύρα στο Γκραν Κάνιον, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των αρχών.

Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ (NPS) δημοσίευσε στην ηλεκτρονική της σελίδα προειδοποίηση ότι το φαινόμενο μπορεί να επαναληφθεί εξαιτίας των καταιγίδων που συνοδεύονται από σφοδρές βροχοπτώσεις οι οποίες προβλέπονται για σήμερα.

Τα πλημμυρικά φαινόμενα έπληξαν το Μπράιτ Έιντζελ Κάνιον (Bright Angel Canyon) και την ζώνη του Φάντομ Ραντς (Phantom Ranch) αναγκάζοντας σε απομάκρυνση δεκάδων ανθρώπων και προκαλώντας ζημιές στον μοναδικό αγωγό τροφοδοσίας του πάρκου με νερό.

Ένας 46χρονος άνδρας έχει ανασυρθεί μέχρι στιγμής νεκρός από τον ποταμό Κολοράντο.

Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων επανέλαβε την έκκληση για πληροφορίες σχετικά με την τύχη δεκαπέντε ανθρώπων που θεωρούνται αγνοούμενοι.

Βίντεο πεζοπόρων δείχνουν έναν χείμαρρο λάσπης να κατεβαίνει κατά μήκος μονοπατιού περνώντας κάτω από τις γέφυρες έχοντας παρασύρει κορμούς δένδρων και συντρίμμια.

Οι πλημμύρες προκάλεσαν ζημιές και στο δίκτυο υδροδότησης του Γκραν Κάνιον, το Transcanyon Waterline, το οποίο διασφαλίζει την τροφοδοσία του πάρκου σε πόσιμο νερό και νερό πυρόσβεσης ανακοίνωσε η NPS.

Οι πλημμύρες έπληξαν και άλλες υποδομές, όπως είναι οι πεζογέφυρες, που καταστράφηκαν σχεδόν στο σύνολό τους.

Η NPS προειδοποιεί ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις που αναμένονται σήμερα μπορεί να προκαλέσουν νέες αιφνίδιες πλημμύρες, παράσυρση συντριμμιών, πτώση βράχων, αλλαγή συνθηκών στα μονοπάτια και τα ποτάμια.

Οι αιφνίδιες πλημμύρες είναι συχνές στην βόρεια Αριζόνα, όπου τα άνυδρα εδάφη δεν απορροφούν το νερό της βροχής.

Οι επισκέπτες του Πάρκου καλούνται να είναι προσεκτικοί μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου.

Το Γκραν Κάνιον θεωρείται ένα από μεγαλύτερα φυσικά θαύματα του πλανήτη και δημιουργήθηκε από την διάβρωση των στρωμάτων του ερυθρού ψαμμίτη και άλλων πετρωμάτων από τον ποταμό Κολοράντο επί εκατομμύρια χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, πέρυσι 4,4 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν το πάρκο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ