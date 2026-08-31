Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τις 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ

Δικαίωμα αίτησης έχουν νέοι ηλικίας 15 έως 29 ετών, κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου, οι οποίοι βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης.

Συνεχίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-2027, σε 41 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 23:59.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν νέοι ηλικίας 15 έως 29 ετών, κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου, οι οποίοι βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης κατά την ημερομηνία εγγραφής. Η μαθητεία είναι αμειβόμενη και πλήρως ασφαλισμένη, ενώ η αμοιβή των μαθητών ανέρχεται σε 130 ευρώ για 4 ημέρες ή 163 ευρώ για 5 ημέρες μαθητείας εβδομαδιαίως, για δύο έτη.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω gov.gr με κωδικούς TAXISnet στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tes-dypa. Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν τον ψηφιακό σύμβουλο DYPA_GO, ο οποίος παρέχει εξατομικευμένες πληροφορίες ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η πρόσβαση στον ψηφιακό σύμβουλο παρέχεται στο https://schools.dypa.gov.gr/

Η ΔΥΠΑ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το μοναδικό δυϊκό σύστημα στη χώρα που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στη σχολή με πρόγραμμα μάθησης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον (on-the-job training). Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές αποκτούν ταυτόχρονα τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, πρακτικές δεξιότητες και ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία, διευκολύνοντας την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ πραγματοποιούν το πρωί μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη σχολή.

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ:

• Πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και πλήρη ασφάλιση.

• Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα.

• Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.

• Λαμβάνουν επίδομα στέγασης 240 ευρώ μηνιαίως, καθώς και επίδομα σίτισης 9 ευρώ ημερησίως, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

• Δικαιούνται σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές.

• Δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

Οι 41 ειδικότητες που θα λειτουργήσουν φέτος είναι:

• Αισθητικής Τέχνης

• Αργυροχρυσοχοΐας

• Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής

• Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας

• Βοηθός Γενικής Νοσηλείας

• Βοηθός Φαρμακείου

• Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας

• Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου

• Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρμάρου

• Κομμωτικής Τέχνης

• Κτιριακών Έργων

• Μαγειρικής Τέχνης

• Μηχανοτεχνίτης Έλασης Αλουμινίου

• Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

• Ξυλουργών – Επιπλοποιών

• Τεχνίτης Αερίων Καυσίμων

• Τεχνίτης Αμαξοστοιχιών και Ηλεκτροκίνητου Τροχαίου Υλικού Σιδηροδρόμων

• Τεχνίτης Αμαξωμάτων

• Τεχνίτης Βιομηχανικών Αυτοματισμών

• Τεχνίτης Γραμμής Σιδηροδρόμων

• Τεχνίτης Δομής και Επιφανειών Αεροσκαφών

• Τεχνίτης Έξυπνων Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων

• Τεχνίτης Εργαλειομηχανών (CNC)

• Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων

• Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου

• Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

• Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών

• Τεχνίτης Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

• Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου

• Τεχνίτης Ναυπηγικής Βιομηχανίας

• Τεχνίτης Συστημάτων Σηματοδότησης, Τηλεδιοίκησης και Σιδηροδρομικής Τηλεματικής

• Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ

• Τεχνίτης Ψηφιακών Λήψεων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

• Τεχνίτης Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων

• Υπάλληλος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (LOGISTICS)

• Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

• Υπάλληλος Υποστήριξης Συστημάτων Κυβερνοασφάλειας

• Υφάσματος, Ένδυσης και Σχεδιασμού Ενδύματος

• Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου

• Χειριστής Μηχανημάτων Έργου

• Ωρολογοποιίας

Τα προσωρινά αποτελέσματα ανακοινώνονται στις 7 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται από 8 έως και 10 Σεπτεμβρίου 2026, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης ανακοινώνονται στις 11 Σεπτεμβρίου 2026 και οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 14 έως και 18 Σεπτεμβρίου 2026.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://schools.dypa.gov.gr/