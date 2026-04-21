Τέλος εποχής στην Apple: Ο Τζον Τέρνους διαδέχεται τον Τιμ Κουκ στην ηγεσία

Η Apple ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο Τζον Τέρνους διαδέχεται τον Τιμ Κουκ ως CEO, με τον απερχόμενο Κουκ να αναλαμβάνει τον ρόλο του εκτελεστικού προέδρου την 1η Σεπτεμβρίου.

Ο Τέρνους, που μέχρι σήμερα κατέχει τη θέση του ανώτερου αντιπροέδρου hardware engineering, θα ενταχθεί και στο διοικητικό συμβούλιο με την ανάληψη των νέων του καθηκόντων. Την ίδια ημερομηνία, ο μη εκτελεστικός πρόεδρος Άρθουρ Λέβινσον θα αναλάβει επικεφαλής ανεξάρτητου διευθυντή.

«Ο Κουκ θα συνεχίσει να ασκεί τον ρόλο του ως Διευθύνων Σύμβουλος καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς συνεργάζεται στενά με τον Τέρνους για μια ομαλή μετάβαση», αναφέρει η Apple σε δελτίο τύπου.

Είναι η πρώτη μετάβαση CEO για την Apple από τότε που 65χρονος Κουκ διαδέχθηκε τον Στιβ Τζομπς στο τιμόνι της ηγεσίας το 2011, λίγο πριν τον θάνατό του. Ο Τέρνους θα αποτελέσει τον όγδοο CEO της Apple.

«Ήταν το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου να είμαι CEO της Apple και να μου έχει εμπιστευθεί η ηγεσία μιας τόσο εξαιρετικής εταιρείας», ανέφερε ο Κουκ σε δήλωσή του, προσθέτοντας ότι αγαπά βαθιά την Apple, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη συνεργασία με μια ομάδα «ευφυών, καινοτόμων και δημιουργικών ανθρώπων» οι οποίοι παραμένουν αφοσιωμένοι στη βελτίωση της ζωής των πελατών και στη δημιουργία των καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών στον κόσμο.

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς της Apple αυξήθηκε κατά περισσότερο από 20 φορές κατά τη διάρκεια της θητείας του Κουκ, κλείνοντας τη Δευτέρα στα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Κατά τη διάρκεια της σχεδόν 15ετούς θητείας του, ο Κουκ επέβλεψε τη μετάβαση της Apple στην τεχνολογία wearable, με την κυκλοφορία του Apple Watch, των AirPods και των ακουστικών εικονικής πραγματικότητας Vision Pro, τα οποία δυσκολεύονται ωστόσο να βρουν μερίδιο στην αγορά από την κυκλοφορία τους το 2024.

Ο Κουκ κέρδισε συνολικά 74,6 εκατομμύρια δολάρια σε αποδοχές πέρυσι, ενώ το Forbes εκτιμά το net worth του σε σχεδόν 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, καθώς ο Κουκ αποχωρεί, η Apple αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, όπως μια ολοένα και πιο περίπλοκη αλυσίδα εφοδιασμού, γεωπολιτικές εντάσεις, τους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ και μια κρίση στα τσιπ μνήμης που συνδέεται με την αυξανόμενη ζήτηση για τσιπ AI.

Για τον Τέρνους, ίσως η πιο κρίσιμη πτυχή της νέας του δουλειάς θα είναι η περαιτέρω προώθηση της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου υστερεί σε σχέση με πολλούς από τους ανταγωνιστές της.