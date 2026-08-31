ΕΣΠ: Οι εκπτώσεις ολοκληρώνονται, η αξία της τοπικής αγοράς παραμένει

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς καλεί τους καταναλωτές να συνεχίσουν να στηρίζουν τις τοπικές επιχειρήσεις.

Σε αποτίμηση της φετινής περιόδου, η οποία χαρακτηρίστηκε από συγκρατημένη κατανάλωση και αυξημένες προκλήσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προχώρησε ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, με την ολοκλήρωση των θερινών εκπτώσεων.

Η εικόνα της αγοράς επιβεβαίωσε ότι, παρά τις σημαντικές προσφορές, τις ανταγωνιστικές τιμές και τη μεγάλη προσπάθεια των εμπόρων, η περιορισμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών εξακολουθεί να επηρεάζει την κατανάλωση. Οι ελληνικές επιχειρήσεις απέδειξαν, για ακόμη μία φορά, ότι επενδύουν στην ποιότητα, στην προσωπική εξυπηρέτηση, στη συνέπεια και στην εμπιστοσύνη που έχουν χτίσει με τους πελάτες τους. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τη μικρή επιχείρηση και αποτελούν το σημαντικότερο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Όπως τονίζει ο ΕΣΠ, πίσω όμως από κάθε κατάστημα υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν οικογένειες, εργαζόμενοι και επαγγελματίες που καθημερινά αγωνίζονται να διατηρήσουν ζωντανές τις γειτονιές, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να προσφέρουν αξία στην τοπική κοινωνία. Η τοπική αγορά δεν είναι μόνο οικονομία. Είναι κοινωνία. Κάθε αγορά που πραγματοποιείται σε μια τοπική επιχείρηση δεν αποτελεί απλώς μία εμπορική συναλλαγή. Είναι μια επένδυση στην ίδια την πόλη.

Τα χρήματα που παραμένουν στην τοπική οικονομία, στηρίζουν την απασχόληση, δημιουργούν νέο εισόδημα, ενισχύουν άλλες τοπικές επιχειρήσεις και συμβάλλουν στη διατήρηση μιας ζωντανής, ασφαλούς και ανθρώπινης αγοράς. Αντίθετα, όταν η κατανάλωση μεταφέρεται αποκλειστικά σε διεθνείς πλατφόρμες ή σε αγορές που δεν αφήνουν ουσιαστικό οικονομικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία, η πόλη χάνει επιχειρήσεις, θέσεις εργασίας και αναπτυξιακές δυνατότητες.

Το ελληνικό λιανεμπόριο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας και οι μικρές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τοπικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος: «Οι θερινές εκπτώσεις ολοκληρώθηκαν, όμως το μήνυμα που μένει είναι μεγαλύτερο από έναν απολογισμό πωλήσεων. Η τοπική αγορά δεν ζητά προνόμια. Ζητά να συνεχίσει να προσφέρει, να δημιουργεί και να αναπτύσσεται μέσα σε ένα περιβάλλον δίκαιου ανταγωνισμού. Κάθε μικρό κατάστημα που παραμένει ανοιχτό αποτελεί μια επένδυση για την πόλη. Δημιουργεί θέσεις εργασίας, στηρίζει οικογένειες, συμβάλλει στα δημόσια έσοδα και διατηρεί ζωντανές τις γειτονιές μας.

Καλούμε τους καταναλωτές να συνεχίσουν να επιλέγουν την τοπική αγορά και μετά το τέλος των εκπτώσεων. Με κάθε αγορά τους δεν στηρίζουν μόνο μια επιχείρηση. Στηρίζουν την τοπική οικονομία και το μέλλον της πόλης μας.

Παράλληλα, η Πολιτεία οφείλει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις που μειώνουν το λειτουργικό κόστος, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και διασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού απέναντι στις διεθνείς πλατφόρμες. Η στήριξη της μικρής επιχείρησης δεν αποτελεί μόνο οικονομική επιλογή. Είναι επιλογή ανάπτυξης, απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής».