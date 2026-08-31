Ευρωαγορές: Μεικτά πρόσημα με φόντο τις νέες επιθέσεις ΗΠΑ-Ιράν

Σε μεικτό έδαφος και ήπιες διακυμάνσεις κινούνται οι δείκτες, με τις νέες επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν να επιβαρύνουν αναμενόμενα την ψυχολογία των επενδυτών.

Σε μεικτό έδαφος και ήπιες διακυμάνσεις κινούνται οι ευρωαγορές την Δευτέρα, με τις νέες επιθέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν να επιβαρύνουν αναμενόμενα την ψυχολογία των επενδυτών, στο ξεκίνημα μίας εβδομάδας όπου αναμένονται πολλά οικονομικά στοιχεία αλλά και εταιρικά κέρδη.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί οριακά 0,02% στις 655,04 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημειώνει πτώση 0,20% στις 6.471 μονάδες. Την τρίτη διαδοχική εβδομάδα απωλειών τους «κλείδωσαν» οι ευρωαγορές την Παρασκευή με πτώση περίπου 0,4%.

Επιμέρους, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης διολισθαίνει 0,63% στις 26.416 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,17% στις 8.415 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει κέρδη 0,18% στις 52.709 μονάδες, ενώ στην Ισπανία, ο IBEX 35 σκαρφαλώνει 0,06% στις 20.071 μονάδες. Στο Λονδίνο το χρηματιστήριο είναι κλειστό λόγω αργίας.

Στο ταμπλό, η Siemens Energy χάνει 3,5%, καταγράφοντας τη χειρότερη απόδοση. Οι μετοχές ενέργειας σημειώνουν κέρδη 0,5%, μετά το άλμα άνω του 2,5% που σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου, μετά τη νέα ένταση που καταγράφεται μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με εκατέρωθεν επιθέσεις.

Σήμερα αναμένονται τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της Γερμανίας, ενώ μέσα στην εβδομάδα θα βρεθούν στο επίκεντρο τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της ευρωζώνης και τα δεδομένα για τις μισθοδοσίες των ΗΠΑ.

Μεικτή εικόνα στην Ασία

Κατάφεραν να μετριάσουν τις ισχυρές αρχικές απώλειες οι ασιατικές μετοχές την Δευτέρα, με τους επενδυτές να παρατηρούν πάντα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ έγιναν περισσότερο επιφυλακτικοί μετά τον αυστηρό τόνο που υιοθέτησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Κέβιν Γουόρς, τα οποία αναζωπύρωσαν τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Ο KOSPI στη Νότια Κορέα έκλεισε με άνοδο 0,5% μετά από πτώση σχεδόν 3% που κατέγραφε μέσα στην ημέρα.

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε 0,3%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης TOPIX ενισχύθηκε 0,2%. Το

Το ιαπωνικό γεν έφτασε τα 160 δολάρια, καθώς το ευρύ χάσμα επιτοκίων μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας διατηρεί το νόμισμα υπό πίεση.

Ο Shanghai Composite της Κίνας αυξήθηκε κατά 0,7%, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,2%.

Ο επίσημος δείκτης υπευθύνων προμηθειών για τον τομέα της μεταποίησης στην Κίνα αυξήθηκε στο 49,8 τον Αύγουστο από 49,2 τον Ιούλιο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες, ωστόσο παραμένει κάτω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Η ένδειξη του δείκτη PMI για τον μη μεταποιητικό τομέα έδειξε συνεχιζόμενη αδυναμία στις υπηρεσίες και τις κατασκευές.