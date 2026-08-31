Reuters: Ο Μπέσεντ θα πιέσει την G20 να επανεξετάσει τις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα

Ο Μπέσεντ σχολιάζοντας την επαναγορά αμερικανικών ομολόγων, τόνισε ότι οι πολιτικές της ΕΚΤ υπό τον πρώην πρόεδρο Μάριο Ντράγκι αντιμετώπισαν λιγότερη κριτική.

Την επανεξέταση των όρων της εμπορικής τους σχέσης με την Κίνα δήλωσε ότι σχεδιάζει να ζητήσει από τα μέλη της G20, o υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, σύμφωνα με το Reuters, υπογραμμίζοντας τις παρατεταμένες εντάσεις που καταγράφονται πριν από τη συνάντηση των ηγετών των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

«Ο κόσμος δεν μπορεί να ανεχθεί μια Κίνα με εμπορικό πλεόνασμα 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων», δήλωσε ο Μπέσεντ στο πρακτορείο ειδήσεων την Κυριακή. «Ο υπόλοιπος κόσμος θα πρέπει να εξετάσει τους όρους εμπορίου του με την Κίνα» τόνισε.

Οι Κινέζοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προσπαθούν μέσω των εξαγωγών να αντιμετωπίσουν την επιβράδυνση της ανάπτυξης και οι άλλες χώρες πρέπει να τους πιέσουν να ενισχύσουν την εγχώρια ζήτηση αντί να βασίζονται στις εξαγωγές, πρόσθεσε λίγο πριν την συνάντηση των υπουργών οικονομικών της G20 στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας τη Δευτέρα.

Τα σχόλια αυτά έρχονται καθώς η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο προετοιμάζονται για μια σύνοδο κορυφής μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζικου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ τον επόμενο μήνα. Οι δύο πλευρές διατηρούν μια εύθραυστη εκεχειρία όσο αφορά τον δασμολογικό πόλεμο, η οποία πρόκειται να λήξει τον Νοέμβριο.

Το Bloomberg News ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να επιβάλουν δασμό 7,5% σε κινεζικά προϊόντα, επικαλούμενες την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα της ασιατικής χώρας πριν από τη συνεδρίαση στην Ουάσινγκτον.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη θα επαναφέρει τους δασμούς Τραμπ στην Κίνα περίπου στο 20%, ένα επίπεδο που το Πεκίνο δήλωσε ότι είναι συμβατό με την εκεχειρία.

«Δεν είχαν πρόβλημα όταν το έκανε ο Ντράγκι στην Ευρώπη»

Την ίδια ώρα, ο ​​Μπέσεντ, απέρριψε τις ανησυχίες σχετικά με την αναταραχή στην αγορά κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι οι ανησυχίες για την αύξηση του χρέους και των αποδόσεων παραβλέπουν τη δύναμη της οικονομίας των ΗΠΑ και τις δημοσιονομικές της προοπτικές.

«Πρώτα απ 'όλα, δεν είμαι σίγουρος πού βρίσκεται η αναταραχή στην αγορά ομολόγων», τόνισε ο Μπέσεντ, υποστηρίζοντας ότι η αγορά ομολόγων των ΗΠΑ ήταν «η καλύτερη σε απόδοση» μεταξύ των παγκόσμιων ομολόγων φέτος.

Πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ισχυρότερη θέση από πολλές προηγμένες οικονομίες, επειδή συνεχίζουν να αναπτύσσονται ακόμη και ενώ έχουν μεγάλα ελλείμματα στον προϋπολογισμό.

Ο Μπέσεντ αγνόησε επίσης την ανησυχία που εξέφρασαν ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής των κεντρικών τραπεζών, για την αιφνιδιαστική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ να αυξήσει τις επαναγορές ομολόγων, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι η κίνηση αυτή στρέβλωσε τις αγορές.

Κάνοντας παραλληλισμούς με πολύ μεγαλύτερες παρεμβάσεις στο εξωτερικό, ο Μπέσεντ είπε ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υπό τον πρώην πρόεδρο Μάριο Ντράγκι και τα χρόνια επιθετικών αγορών ομολόγων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας αντιμετώπισαν λιγότερη κριτική.

«Δεν φάνηκαν να έχουν πρόβλημα όταν ο Μάριο Ντράγκι το έκανε στην Ευρώπη», είπε. «Δεν φάνηκαν να έχουν πρόβλημα όταν οι Ιάπωνες αγόρασαν το ήμισυ της αγοράς ομολόγων τους» επισήμανε χαρακτηριστικά.