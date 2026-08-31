Η μεγαλύτερη άνοδος από το 2012 για τις τιμές αγροτικών προϊόντων λόγω καιρού και πολέμων

Πόλεμος και καιρικές συνθήκες ωθούν τις τιμές των αγροτικών προϊόντων στη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από το 2012

Τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο σε διάστημα των τελευταίων 10 ετών αναμένεται να καταγράψουν οι τιμές αγροτικών προϊόντων καθώς οι πόλεμοι και τα ακραία καιρικά φαινόμενα διαταράσσουν τις προμήθειες αυξάνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό τροφίμων.

Ο δείκτης Bloomberg Agriculture Spot που παρακολουθεί 10 προϊόντα, είχε σημειώσει άνοδο πάνω από 13% τον Αύγουστο μέχρι και την Παρασκευή, οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Ιούλιο του 2012.

Το σιτάρι αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες πίσω από την άνοδο, με τις τιμές να έχουν φτάσει πρόσφατα σε υψηλό τριών ετών, καθώς οι επιθέσεις σε λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας μειώνουν τις αποστολές από μια σημαντική περιοχή παραγωγής. Επιπλέον, η ζάχαρη και το κακάο βρίσκονται επίσης υψηλότερα κατά 20% κυρίως λόγω του φαινομένου Ελ Νίνιο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, παρά το γεγονός ότι μπορεί να χρειαστεί χρόνος μέχρι οι ακριβότερες τιμές των καλλιεργειών να μετακυληθούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ, οι αυξήσεις αυτές έρχονται να προστεθούν στην άνοδο των τιμών της ενέργειας και των μεταφορών που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν. Με τη σειρά του τροφοδοτεί τις ανησυχίες σχετικά με το κόστος των καθημερινών βασικών ειδών διατροφής, από το ψωμί έως το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Όσον αφορά το σιτάρι, οι εξαγωγές έχουν επιβραδυνθεί από τα εκατέρωθεν χτυπήματα στα λιμάνια της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Η Ρωσία προετοιμάζεται επίσης να κλιμακώσει τις επιθέσεις, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, ανέφερε το Bloomberg την περασμένη εβδομάδα.

Οι δύο χώρες μαζί αντιπροσωπεύουν πάνω από το ένα τέταρτο των παγκόσμιων εξαγωγών σιταριού, όπως και για κριθαριού, καλαμποκιού και ηλιελαίου. Τα αποθέματα σιτηρών συσσωρεύονται, ενώ το υπουργείο Γεωργίας της Ουκρανίας αναμένει ότι οι αγρότες θα φυτέψουν λιγότερο σιτάρι χειμερινής καλλιέργειας για τη σεζόν του 2027.

«Η ποιότητα της Αργεντινής είναι αμφίβολη, ο Καναδάς έχει περιορισμούς, η Αυστραλία αντιμετωπίζει περιορισμούς στη δυνατότητα εξαγωγών και το αμερικανικό σιτάρι γίνεται ολοένα και περισσότερο ο ακριβότερος προμηθευτής έσχατης ανάγκης», ανέφερε η Lachstock Consulting. «Εάν οι εξαγωγές από τη Μαύρη Θάλασσα δεν αρχίσουν να ρέουν ξανά, η αγορά φαίνεται ολοένα και περισσότερο να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα προσφοράς που θα διαρκέσει πολλές καλλιεργητικές περιόδους, αντί για ένα βραχυπρόθεσμο πρόβλημα logistics», αναφέρει.

Οι κακές καιρικές συνθήκες προκάλεσαν προβλήματα και στις συγκομιδές καλαμποκιού στις ΗΠΑ και την Ευρώπη που επηρεάστηκαν από τα καλοκαιρινά κύματα καύσωνα. Το ισχυρό Ελ Νίνιο αναμένεται επίσης να συνεχίσει να επηρεάζει τις καλλιέργειες μέχρι και το επόμενο έτος. Αυτό έχει ενισχύσει την άνοδο προϊόντων όπως το κακάο, λόγω των ανησυχιών για το πώς το καιρικό φαινόμενο θα επηρεάσει την ανάπτυξη των καλλιεργειών στη μεγαλύτερη παραγωγική περιοχή της Δυτικής Αφρικής.

Επιπλέον, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ζάχαρης στη Νέα Υόρκη έχουν σημειώσει άνοδο περίπου 20% τον Αύγουστο, τη μεγαλύτερη από το 2015, καθώς η Ινδία, ένας σημαντικός παραγωγός, αντιμετωπίζει περιορισμένα αποθέματα ακριβώς τη στιγμή που η ζήτηση αυξάνεται ενόψει της εορταστικής περιόδου. Η κυβέρνηση προχώρησε πρόσφατα στο σπάνιο μέτρο να επιτρέψει ορισμένες αδασμολόγητες εισαγωγές, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις τιμές.