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Huawei και HP σε πολυετή συμφωνία αμοιβαίας αδειοδότησης πατεντών Wi-Fi

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Huawei και HP σε πολυετή συμφωνία αμοιβαίας αδειοδότησης πατεντών Wi-Fi
Huawei / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images
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O κινεζικός τεχνολογικός γίγαντας Huawei υπέγραψε μια πολυετή παγκόσμια συμφωνία αμοιβαίας αδειοδότησης πατεντών WiFi με την αμερικανική εταιρεία υπολογιστών HP.

O κινεζικός τεχνολογικός γίγαντας Huawei υπέγραψε μια πολυετή παγκόσμια συμφωνία αμοιβαίας αδειοδότησης πατεντών WiFi με την εταιρεία υπολογιστών και εκτυπωτών HP, χορηγώντας στην αμερικανική τεχνολογική εταιρία πρόσβαση σε ειδικές πατέντες που σχετίζονται με το Wι-Fi και είναι ιδιοκτησίας της Huawei, όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες την Τετάρτη.

Η συμφωνία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί ένδειξη της υιοθέτησης της τεχνολογίας της Huawei και εκτός Κίνας. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ είχαν συμπεριλάβει την εταιρεία στη μαύρη λίστα το 2019, μια κίνηση που της απαγόρευσε τη συνεργασία με αμερικανικούς προμηθευτές, όπως η Google.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο Άλαν Φαν, αρμόδιος για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στη Huawei, τόνισε τη σημασία της καινοτομίας και της αδειοδότησης πατεντών. «Η Huawei είναι δεσμευμένη στην ανεξάρτητη καινοτομία, στους τομείς των τεχνολογιών αιχμής και της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ICT)», δήλωσε.

Παράλληλα, όπως σημείωσε ο ίδιος, μέσω των αδειοδοτήσεων για τις πατέντες η εταιρεία μοιράζεται τις καινοτομίες της με τη βιομηχανία, παρέχοντας εξελιγμένες τεχνολογικές εμπειρίες σε πελάτες παγκοσμίως, με έμφαση στις τυποποιημένες τεχνολογίες.

Η νέα συμφωνία έρχεται, μάλιστα, σε συνέχεια μιας ευρύτερης διαμάχης για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, στην οποία εμπλέκονταν η HP, η Huawei και άλλες εταιρείες. Η διαμάχη αυτή κατέληξε το περασμένο φθινόπωρο σε συμφωνία, η οποία επέτρεψε στην αμερικανική εταιρεία να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα σύνολο περίπου 2.000 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με τη συνδεσιμότητα ασύρματων δικτύων. Η Huawei αποτελούσε ένα από τα ιδρυτικά μέλη αυτού του συνόλου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, το οποίο ονομάζεται Sisvel WiFi 6.

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Hewlett Packard (HP)
Κίνα
ΗΠΑ
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