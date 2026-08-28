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Για δεύτερη μέρα εκτός λειτουργίας η τηλεματική του ΟΑΣΑ λόγω βλάβης

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Εκτός λειτουργίας για δεύτερη μέρα η τηλεματική του ΟΑΣΑ λόγω βλάβης
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Παράλληλα, εκτός λειτουργίας παραμένει από τα ξημερώματα της Πέμπτης και η εφαρμογή OASA Telematics.

Συνεχίζονται για δεύτερη μέρα τα προβλήματα στο σύστημα τηλεματικής των λεωφορείων, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να μην μπορούν να λάβουν ενημέρωση για τον χρόνο άφιξης των οχημάτων.

Παράλληλα, εκτός λειτουργίας παραμένει από τα ξημερώματα της Πέμπτης και η εφαρμογή OASA Telematics.

Στις στάσεις, οι επιβάτες βλέπουν τη φράση «δοκιμαστική λειτουργία» αντί για τις συνηθισμένες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό της γραμμής, τις διαδρομές και την ώρα άφιξης. Σημειώνεται ωστόσο, ότι τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά.

Τι έχει ανακοινώσει ο ΟΑΣΑ

Ο ΟΑΣΑ γνωστοποίησε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Πέμπτης 27 Αυγούστου ότι το σύστημα τηλεματικής είχε τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας και ότι τεχνικά συνεργεία εργάζονταν για την αποκατάσταση της βλάβης.

«Ο ΟΑΣΑ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι το σύστημα τηλεματικής βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας. Τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του. Ζητούμε την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την προσωρινή αναστάτωση. Επισημαίνουμε ότι τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση».

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Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)
Λεωφορεία
ΟΑΣΑ
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