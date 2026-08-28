Κοινά γυμνάσια Νότιας Κορέας-ΗΠΑ-Ιαπωνίας τον Σεπτέμβριο

Οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας, των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας θα οργανώσουν κοινά στρατιωτικά γυμνάσια στις αρχές του Σεπτεμβρίου.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας, των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας θα οργανώσουν κοινά στρατιωτικά γυμνάσια στις αρχές του Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε σήμερα το γενικό επιτελείο στη Σεούλ, μερικές ημέρες αφού η Ουάσιγκτον συρρίκνωσε τα ετήσια κοινά γυμνάσια στη νοτιοκορεατική επικράτεια.

Οι τρεις χώρες θα διεξαγάγουν τα γυμνάσια, που έχουν βαφτιστεί Freedom Edge, από την 7η ως την 11η Σεπτεμβρίου σε διεθνή ύδατα ανατολικά και νότια της νοτιοκορεατικής νήσου Τσέτσου, ανακοίνωσε το νοτιοκορεατικό γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας.

«Αυτή η ετήσια αμυντική άσκηση διεξάγεται από κοινού (...) προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πυρηνικές και βαλλιστικές απειλές της Βόρειας Κορέας και να προστατευτεί η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή», σύμφωνα με ανακοίνωση του επιτελείου.

Θα συμπεριλάβει γυμνάσια στην αντιαεροπορική άμυνα, στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, στην κυβερνοάμυνα και στην αντιμετώπιση βαλλιστικών πυραύλων, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Η άσκηση Freedom Edge οργανώθηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2024, έπειτα από συμφωνία των ηγετών των τριών κρατών σε ιστορική σύνοδό τους στην προεδρική κατοικία στο Καμπ Ντέιβιντ έναν χρόνο νωρίτερα.

«Αυτή η άσκηση σε πολλαπλά πεδία πρώτου πλάνου θα συνεχίσουν να ενισχύουν τις κοινές αξίες μας, να βελτιώνουν τη διαλειτουργικότητά μας και να εδραιώνουν περαιτέρω τις εταιρικές σχέσεις μας ως προς την άμυνα ώστε να εγγυηθούμε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο σύνολο του Ειρηνικού», ανέφερε η πλοίαρχος Κλόι Μόργκαν, εκπρόσωπος του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή του Ειρηνικού ωκεανού (PACOM, «διοίκηση Ειρηνικού»), σύμφωνα με το Γιονάπ.

Η ανακοίνωση αυτή ακολουθεί τα κοινά γυμνάσια του νοτιοκορεατικού και του αμερικανικού στρατού τα οποία τερματίστηκαν την 21η Αυγούστου, αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε ξαφνικά να συντομευτούν.

Ο κ. Τραμπ έκρινε ότι τα γυμνάσια αυτά είναι «πολύ προσβλητικά» για τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος κατ’ αυτόν συμπεριφέρεται «πολύ καλά» αφού επέστρεψε ο ρεπουμπλικάνος στην εξουσία.

Μερικά 24ωρα νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωνε πως σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν εντός του έτους.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες να υπάρξει αναθέρμανση από πλευράς του προέδρου Τραμπ, η Βόρεια Κορέα δεν δείχνει καμιά διάθεση να ανταποδώσει τις χειρονομίες αυτές, προχώρησε σε πυραυλικές δοκιμές και καταδίκασε τα κοινά γυμνάσια -παρότι η έκτασή τους ήταν μειωμένη- καθώς και την έγκριση στην Ουάσιγκτον πωλήσεων πακέτου στρατιωτικών εξοπλισμών στη Σεούλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ