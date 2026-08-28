Πέθανε ο βασιλιάς της Νορβηγίας

Ο Χάραλντ ήταν ο πρώτος βασιλιάς της Νορβηγίας που είχε γεννηθεί στη χώρα από τον 14ο αιώνα. Το θρόνο θα αναλάβει ο γιος του Χάκον.

Απεβίωσε ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ σε ηλικία 89 ετών, αφότου νοσηλεύτηκε την περασμένη εβδομάδα λόγω μίας σπάνιας ασθένειας στο αίμα από την οποία έπασχε.

Το παλάτι στο Όσλο ανακοίνωσε ότι βασιλιάς έφυγε ήρεμος στις 6:35 τοπική ώρα (4:35 GMT) στο εθνικό νοσοκομείο της πρωτεύουσας. Η βασιλική σημαία στην κορυφή του παλατιού κυματίζει μεσίστια.

Σύμφωνα με το BBC, το τελευταίο εικοσιτετράωρο μέλη της βασιλικής οικογένειας είχαν επισκεφθεί τον βασιλιά και πλήθος κόσμου είχε αφήσει λουλούδια στο παλάτι.

Ο Χάραλντ ήταν ο πρώτος βασιλιάς της Νορβηγίας που είχε γεννηθεί στη χώρα από τον 14ο αιώνα. Το θρόνο θα αναλάβει ο γιος του, πρίγκιπας Χάακον.

Έπειτα από 35 χρόνια στο θρόνο, θα μείνει στην ιστορία ως μια δημοφιλής και μεταρρυθμιστική προσωπικότητα που εκσυγχρόνισε τη μοναρχία, έσπασε τις παραδόσεις καθώς παντρεύτηκε μία γυναίκα εκτός της βασιλικής οικογένειας και λειτούργησε ως συνδετικός κρίκος στις πιο δύσκολες στιγμές της Νορβηγίας.

Πρόσωπα με γνώση της βασιλικής οικογένειας αναφέρουν ότι ήταν ένας προσγειωμένος, σεβαστός και αγαπητός άνθρωπος και τον περιγράφουν ως «παππού» του έθνους και «βασιλιά του λαού» - ένας τίτλος που είχε χρησιμοποιηθεί και για τον πατέρα του βασιλιά Όλαφ Ε΄.

Μετά τις επιθέσεις με βόμβες και όπλα στο νησί Ουτόγια, ο Χάραλντ κάλεσε τους Νορβηγούς να στηρίξουν ο ένας τον άλλο και να μην αφήσουν «τον φόβο να τους κυριεύσει».

Πιο πρόσφατα, ο Χάρλαντ και η οικογένειά του αντιμετώπισαν προβλήματα υγείας και σκάνδαλα ειδικότερα λόγω των σχέσεων της νύφης του Μέτε-Μάριτ με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν καθώς και της καταδίκης του γιου της Μάριους Μπόργκ για βιασμό.

Φωτογραφία: @associatedpress