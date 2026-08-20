Νότια Κορέα: Στέλνει για πρώτη φορά εμπορικό πλοίο στην Ευρώπη μέσω Αρκτικής

Στόχος να δοκιμάσει μια εναλλακτική θαλάσσια διαδρομή σε σχέση με εκείνες που περνούν από τη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Ωκεανών.

Ένα εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας πρόκειται να αναχωρήσει το Σάββατο με προορισμό την Ευρώπη περνώντας από την Αρκτική, με στόχο να δοκιμάσει μια εναλλακτική θαλάσσια διαδρομή σε σχέση με εκείνες που περνούν από τη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Ωκεανών.

Το πέρασμα από την Αρκτική επιτρέπει να αποφεύγεται η περιοχή της Μέσης Ανατολής, που είναι ολοένα και πιο ασταθής, κυρίως μετά τη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τις νέες απειλές των Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Το δοκιμαστικό νοτιοκορεατικό ταξίδι πρόκειται, με βάση την τρέχουσα κατάσταση, να ξεκινήσει το βράδυ της 22ας Αυγούστου, αν και το χρονοδιάγραμμα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες, κυρίως τους τυφώνες», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος του υπουργείου Ωκεανών και Αλιείας.

Στόχος είναι να καθοριστεί αν το λιώσιμο των πάγων αυτή την περίοδο του έτους επιτρέπει τη δημιουργία μιας βιώσιμης οδού από εμπορική άποψη.

Η Αρκτική έχει στόχο «να αποτελέσει εναλλακτική» στη Μέση Ανατολή, είχε δηλώσει πρόσφατα ο Ναμ Τζε-χον, ο Νοτιοκορεάτης υφυπουργός Ωκεανών.

Το πλοίο της εταιρείας PanStar Line Dot Com «θα αναχωρήσει από το Μπουσάν και θα κάνει στάση στο Φέλιξστοου της Βρετανίας, στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας και το Γκντανσκ της Πολωνίας προτού επιστρέψει. Η διάρκεια του ταξιδιού αναμένεται να είναι περίπου 45 ημέρες», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου.

Το πλοίο θα ακολουθήσει τη διαδρομή του κινεζικού πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Dubai Tower, το οποίο αναχώρησε από το λιμάνι του Νίνγκμπο (ανατολικά) στις 15 Αυγούστου με προορισμό την Ευρώπη, κατευθυνόμενο βόρεια μέσω του Βερίγγειου Πορθμού πριν στρίψει δυτικά κατά μήκος των ρωσικών αρκτικών ακτών.

Η διέλευση από την Αρκτική για τη σύνδεση της Ασίας με την Ευρώπη, αντί για τη Διώρυγα του Σουέζ, μειώνει το ταξίδι κατά περίπου 7.000 χιλιόμετρα και εξοικονομεί περίπου δέκα ημέρες, σύμφωνα με το Κορεατικό Ινστιτούτο Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής.

Και άλλες ναυτιλιακές εταιρείες έχουν δοκιμάσει την οδό της Αρκτικής, με πρώτη τη δανέζικη Maersk το 2018.

Πέρυσι 23 εμπορικά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προτίμησαν την Αρκτική, έναντι 15 το 2024, σύμφωνα με έκθεση της Allianz Commercial

Ωστόσο, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις φοβούνται ότι αυτές οι διελεύσεις θα επιταχύνουν την τήξη των πάγων της Αρκτικής, που ήδη απειλούνται από την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ