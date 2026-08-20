Καιρός: Έρχεται ο πρώτος καύσωνας διαρκείας «που θα κουράσει»

Προ των πυλών βρίσκεται το πιο σημαντικό και παρατεταμένο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν του 40 βαθμούς Κελσίου.

Η απόκοσμη εικόνα των τελευταίων ημερών, με την εμφάνιση ομίχλης πάνω από τη θάλασσα στα νησιά, αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της και σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου.

Πρόκειται για μεταφερόμενη θαλάσσια ομίχλη, η οποία σχηματίζεται όταν υγρός αέρας με χαμηλές ταχύτητες ανέμου περνά πάνω από σχετικά θερμή θάλασσα. Το φαινόμενο αναμένεται να διατηρηθεί για ακόμη μία με δύο ημέρες, καθώς επικρατούν σχεδόν άπνοιες.

Σήμερα, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 36-37 βαθμούς Κελσίου στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, ενώ τοπικά θα αγγίξουν τους 38 βαθμούς στη δυτική Ελλάδα.

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