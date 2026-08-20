Χρηματιστήριο: Ανοδική αντίδραση προς τις 2.600 μονάδες

Το επίπεδο των 2.600 μονάδων επιχειρεί να ανακτήσει ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, μετά από ένα πτωτικό διήμερο. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην κορυφή των κερδών του FTE Large Cap.

Το επίπεδο των 2.600 μονάδων επιχειρεί να ανακτήσει την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, μετά από ένα πτωτικό διήμερο και ενώ οι βασικοί καταλύτες που επηρεάζουν το κλίμα στις διεθνείς αγορές παραμένουν αμετάβλητοι.

Εξαίρεση αποτελεί η χθεσινή ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών για αύξηση των επαναγορών μακροπρόθεσμων ομολόγων από τις 9 Σεπτεμβρίου, η οποία προκάλεσε έντονη αποκλιμάκωση των αποδόσεων και επιπέδωση της καμπύλης. Η κίνηση ερμηνεύτηκε ως μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να στηρίξει τη ρευστότητα στο μακροπρόθεσμο τμήμα της αγοράς ομολόγων, βοήθησε τους χρηματιστηριακούς δείκτες να ανακάμψουν από τις αρχικές απώλειες, ενώ το δολάριο αποδυναμώθηκε, υποχωρώντας σε χαμηλό τριών μηνών.

Στο ταμπλό της Wall Street ο κλάδος των ημιαγωγών δέχθηκε έντονες πιέσεις για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, ενώ το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε από τις ανησυχίες ότι οι αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων θα περιορίσουν τις δαπάνες για εξοπλισμό και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Στο μεταξύ, τα πρακτικά της συνεδρίασης της FOMC του Ιουλίου επιβεβαίωσαν ότι η επιτροπή είχε αποκτήσει πιο «γερακίσιο» προσανατολισμό. Αρκετά μέλη τάχθηκαν υπέρ μιας άμεσης αύξησης των επιτοκίων, ενώ πολλά εκτίμησαν ότι θα απαιτηθεί περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής εάν ο πληθωρισμός δεν υποχωρήσει. Ωστόσο, όπως εξηγούν ξένοι αναλυτές, μετά τα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση τον Ιούλιο, τον ηπιότερο δομικό πληθωρισμό και τις απογοητευτικές λιανικές πωλήσεις, τα πρακτικά θεωρούνται πλέον σε μεγάλο βαθμό ξεπερασμένα σε σχέση με τη σημερινή εικόνα των οικονομικών δεδομένων.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθεί να επιβαρύνει το κλίμα. Οι επενδυτές ανησυχούν για την απουσία ορατής προοπτικής τερματισμού της σύγκρουσης, η οποία συντηρεί τη διαταραχή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και τις τιμές της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα. Η τιμή του Brent, που χθες σημείωσε μικρή άνοδο, σήμερα κινείται πιο έντονα ανοδικά, ξεπερνώντας τα 93 δολάρια το βαρέλι.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες σημειώνουν ήπιες απώλειες, με τον DAX στη Φρανκφούρτη να υποχωρεί 0,39%, τον CAC στο Παρίσι να κινείται στο -0,16% και τον βρετανικό FTSE100 στο -0,32%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.605,11 μονάδες με άνοδο 0,44%, κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη των συναλλαγών.

Σε θετικό έδαφος και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύεται 0,84% στις 3.048,28 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τα μεγαλύτερα κέρδη σημειώνει η Optima Bank (+1,51%) και ακολουθεί η μετοχή της ΕΤΕ (+1,04%). Με κέρδη μικρότερα του 1% διαπραγματεύονται οι Alpha Bank (+0,93%), Τράπεζα Κύπρου (+0,86%), Eurobank (+0,77%), Τρ. Πειραιώς (+0,65%) και CrediaBank (+0,42%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1,8:1 με 48 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 25 σε αρνητικό και 75 αμετάβλητους. Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 19,25 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 5,11 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση τα μεγαλύτερα κέρδη σημειώνει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενισχυμένη 2,20% στα 44,60 ευρώ, και ακολουθούν οι Allwyn (+1,07%) και Motor Oil (+1,02%). Ανοδικά κινούνται επίσης οι ElvalHalcor (+0,82%), ΔΑΑ και Lamda Development (+0,77%), ΟΤΕ (+0,71%), Τιτάν (+0,70%), ΔΕΗ (+0,54%), Cenergy (+0,45%), Metlen (+0,42%) και Aegean (+0,17%), ενώ αμετάβλητη παραμένει η Viohalco στα 17,38 ευρώ.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημειώνει η Coca-Cola HBC (-1,52%) και ακολουθούν οι Helleniq Energy (-0,92%), Jumbo (-0,38%), ΕΥΔΑΠ (-0,34%) και Aktor (-0,20%).