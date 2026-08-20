Ευρωαγορές: Μεικτά πρόσημα με υποτονικές κινήσεις

Η αισιοδοξία απουσιάζει ιδιαίτερα στο χώρο της γεωπολιτικής ενώ και τα μηνύματα που έστειλαν χθες τα πρακτικά της Fed διατήρησαν ένα αυστηρό τόνο.

Σε μεικτό έδαφος κινούνται οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη, με τους επενδυτές να μην δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τοποθετηθούν στο ταμπλό, καθώς η αισιοδοξία απουσιάζει ιδιαίτερα στο χώρο της γεωπολιτικής, όπου ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν δύο ξένοι, ενώ και τα μηνύματα που έστειλαν χθες τα πρακτικά της Fed διατήρησαν ένα αυστηρό τόνο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 0,14% στις 650,28 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και χρηματιστήρια να κινούνται με μεικτά πρόσημα. Χθες, ο Stoxx 600 υποχώρησε για 6η συνεδρίαση. Οι μετοχές του κλάδου εξόρυξης ηγούνται σήμερα των απωλειών, υποχωρώντας 0,9%.

Ο Eurostoxx 50 διολισθαίνει 0,08% στις 6.439 μονάδες. Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης χάνει 0,48% στις 26.003 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει πτώση 0,05% στις 8.497 μονάδες. Στο Λονδίνο ο FTSE 100 χάνει 0,25% στις 10.716 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύεται 0,37% στις 52.815 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 ανεβαίνει 0,10% στις 19.868 μονάδες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με «τρομερές οικονομικές συνέπειες», οποιασδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη, μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς της 28ης Φεβρουαρίου. Στο μήνυμά του κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι δεν «άδραξε» τη «μεγάλη ευκαιρία» που της προσέφερε να κλείσει «συμφωνία» με αυτόν.

Οι τιμκές παραγωγού Γερμανίας κατέγραψαν ισχυρή άνοδο 3%, ενώ σήμερα στο μικροσκόπιο θα μπουν τα πρακτικά της συνεδρίασης της ΕΚΤ που θα δημοσιευτούν αργότερα μέσα στην ημέρα.

Χθες, τα πρακτικά της Fed από την τελευταία συνεδρίαση του Ιουλίου, έδειξαν ότι πληθαίνουν οι φωνές που θέλουν την ανάληψη δράσης με την αύξηση των επιτοκίων, εάν δεν υπάρξει μεγαλύτερη πρόοδος στη μείωση του πληθωρισμού. Τα μέλη του ΔΣ που ψήφισαν υπέρ μίας αύξησης, σύμφωνα με τα πρακτικά «έκριναν ότι κάτι τέτοιο πιθανότατα θα βοηθούσε στην αποτροπή της ανάγκης για μια πιο απότομη και ενδεχομένως πιο δαπανηρή ακολουθία κινήσεων σύσφιξης σε μεταγενέστερο στάδιο». Παρά τις ανησυχίες αύξησης των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση, το εργαλείο FedWatch της CME δείχνει ότι αυτή είναι μόλις στο 30%. Μόλις πριν από μια εβδομάδα, οι επενδυτές ήταν βέβαιοι ότι η Fed θα αύξανε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, αλλά τώρα η προσδοκία αυτή έχει μετατοπιστεί στον Ιανουάριο του 2027.

Ισχυρή άνοδο καταγράφουν το bitcoin, το ether και άλλα κρυπτονομίσματα, μετά την έκκληση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Κογκρέσο να εγκρίνει νομοσχέδιο που αναμένεται να δώσει ώθηση στον κλάδο των ψηφιακών assets

Ο Τραμπ άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο ρύθμισης της Hyperliquid, της αποκεντρωμένης πλατφόρμας που έχει κερδίσει έδαφος μεταξύ των traders ως βασικός κόμβος για συναλλαγές σε perpetual futures. Το token της Hyperliquid σημείωσε άνοδο περίπου 20% μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με στοιχεία της CoinGecko.

Κέρδη στην Ασία

Ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές στην Ασία, παίρνοντας ώθηση από το θετικό κλίμα που δημιουργήθηκε στην Wall Street μετά την απόφαση του αμερικανικού υπουργείου οικονομικών να υπερδιπλασιάσει τις επαναγορές μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων, μία κίνηση που ξάφνιασε την αγορά και οδήγησε στην απότομη μείωση των αποδόσεων.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 έκλεισε με άνοδο 1,36% στις 66.126,79 μονάδες, ενώ ο νοτιοκορεατικός Kospi ενισχύθηκε κατά 5,89% στις 6.852,58 μονάδες.

Και οι δύο δείκτες υποστηρίχθηκαν από τα κέρδη των τεχνολογικών μετοχών. Η Samsung και η SK Hynix, οι οποίες είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες του Kospi, αυξήθηκαν κατά 9,49% και σχεδόν 13% αντίστοιχα. Στην Ιαπωνία, ο SoftBank Group και η Rakuten πρόσθεσαν πάνω από 3% η καθεμία.

Ο αυστραλιανός δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 ανέβηκε 0,33% στις 9.083,80 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημειώνει άνοδο 1% την τελευταία ώρα των συναλλαγών, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας ολοκλήρωσε με κέρδη 0,1% στις 4.592,375 μονάδες.