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Ο Κατς λέει πως ο Ερντογάν «σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία»

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Ο Κατς λέει πως ο Ερντογάν «σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία»
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Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα, με ανάρτησή του στο X, ότι ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία» και ότι η χώρα του «δεν θα επιτρέψει σε οποιαδήποτε οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της».

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα, με ανάρτησή του στο X, ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία» και ότι η χώρα του «δεν θα επιτρέψει σε οποιαδήποτε οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της».

Η Τουρκία απέρριψε χθες, Τετάρτη, κατηγορηματικά αυτό που χαρακτήρισε «ανυπόστατες κατηγορίες» εκ μέρους του Ισραήλ αναφορικά με τη στρατιωτική θέση της στη Συρία, αφού το Ισραήλ βομβάρδισε μια συριακή αεροπορική βάση κοντά στα τουρκικά σύνορα και δήλωσε πως η Συρία ετοιμάζεται να επιτρέψει σε τουρκικά στρατεύματα να αναπτυχθούν εκεί.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι κατέστη σαφές στην Τουρκία πως δεν μπορεί να έχει στρατιωτική βάση στη Συρία, αναγνωρίζοντας εμμέσως ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν χθες Τρίτη την αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ κοντά στο Χαλέπι, περίπου 70 χιλιόμετρα μακριά από τα συροτουρκικά σύνορα.

Παράλληλα, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ, ο στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ διεμήνυσε πως ο ισραηλινός στρατός δεν θα επιτρέψει «σε εχθρικές δυνάμεις να εγκατασταθούν» στα συριακά σύνορα.

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tags:
Ισραήλ
Συρία
Τουρκία
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