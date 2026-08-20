Ράλι στα crypto με «καύσιμο» Τραμπ και ομόλογα

Ισχυρή άνοδο καταγράφουν το bitcoin, το ether και άλλα κρυπτονομίσματα.

Ισχυρή άνοδο καταγράφουν το bitcoin, το ether και άλλα κρυπτονομίσματα, μετά την έκκληση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Κογκρέσο να εγκρίνει νομοσχέδιο που αναμένεται να δώσει ώθηση στον κλάδο των ψηφιακών assets

Ο Τραμπ άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο ρύθμισης της Hyperliquid, της αποκεντρωμένης πλατφόρμας που έχει κερδίσει έδαφος μεταξύ των traders ως βασικός κόμβος για συναλλαγές σε perpetual futures. Το token της Hyperliquid σημείωσε άνοδο περίπου 20% μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με στοιχεία της CoinGecko.

Πρόσθετη ώθηση στην αγορά έδωσε η υποχώρηση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων. Η συναλλακτική δραστηριότητα στο iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) ξεπέρασε κατά περισσότερο από 4,5 φορές τον μέσο όρο των τελευταίων 30 ημερών, ακόμη και πριν από τις δηλώσεις για τη Hyperliquid.

Την ίδια στιγμή, η μεταβλητότητα του Bitcoin αυξήθηκε αισθητά. Ο δείκτης BVIV της Volmex Labs ξεπέρασε τις 43,5 μονάδες, έχοντας υποχωρήσει την Παρασκευή σε χαμηλό έτους στις 35,5 μονάδες.

Καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή του κλίματος έπαιξε η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών για σημαντική αύξηση των επαναγορών ομολόγων διάρκειας 20 και 30 ετών, η οποία οδήγησε σε σημαντική πτώση των αποδόσεων. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την ελκυστικότητα περιουσιακών στοιχείων υψηλότερου ρίσκου, όπως το Bitcoin, σύμφωνα με τον Charlie Hayward, περιφερειακό διευθυντή APAC της RootstockCollective.

Κατά τον Max Stuedlein, επικεφαλής συνεργασιών της Sygnum APAC, η άνοδος του Bitcoin αντανακλά τον συνδυασμό μακροοικονομικών και πολιτικών καταλυτών.

Όπως εξήγησε, η απόφαση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών να διπλασιάσει τις επαναγορές μακροπρόθεσμου κρατικού χρέους αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ανησυχιών γύρω από τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις. Το κόστος δανεισμού είχε αυξηθεί λόγω των φόβων για το ύψος του αμερικανικού χρέους, αλλά και λόγω του ανταγωνισμού για κεφάλαια από τις μεγάλες εκδόσεις χρέους των hyperscalers.

Ακόμη πιο αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Goeffrey Kendrick, παγκόσμιος επικεφαλής έρευνας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της Standard Chartered, ο οποίος σχολίασε ότι η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών για ενίσχυση της στήριξης στο μακρύ άκρο της αγοράς είναι «ακριβώς το είδος της εξέλιξης που αγαπά το Bitcoin».

Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι επενδυτές θα πρέπει πλέον να προετοιμάζονται για μια κίνηση του Bitcoin προς τα 100.000 δολάρια έως το τέλος του 2026.

Το Ether ενισχύθηκε περίπου 19% τις τελευταίες επτά ημέρες, φτάνοντας στα 2.251 δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της CoinGecko.

Το Bitcoin, από την πλευρά του, παρέμενε τις τελευταίες έξι εβδομάδες εγκλωβισμένο σε ένα σχετικά στενό εύρος διακύμανσης, με στήριξη γύρω από τα 62.000 δολάρια και αντίσταση στα 66.000 δολάρια. Η εικόνα αυτή είχε αρχίσει να προκαλεί απογοήτευση στους traders της αγοράς crypto, καθώς η μεταβλητότητα παρέμενε ιδιαίτερα περιορισμένη, παρότι το Bitcoin είχε χάσει περίπου τη μισή αξία του σε σχέση με το ιστορικό υψηλό που είχε καταγράψει τον περασμένο Οκτώβριο.

Αυτή την ώρα το δημοφιλέστερο κρυπτονόμισμα κερδιζει 1,8%, στα 69.634 δολάρια, ενώ το ether ενισχύεται 1,7%, στα 2.252 δολάρια.