Η Ευρώπη «λιώνει» για παγωτό: 3,44 δισ. λίτρα σε έναν χρόνο

Στην κορυφή της ευρωπαϊκής παραγωγής παρέμεινε η Γερμανία, με 608 εκατ. λίτρα παγωτού το 2025.

Ανοδικά κινήθηκε η παραγωγή παγωτού στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025, με τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές παραγωγικές δυνάμεις του κλάδου να αυξάνουν όλες τις ποσότητες που βγήκαν από τα εργοστάσιά τους.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, οι χώρες της ΕΕ παρήγαγαν συνολικά 3,44 δισ. λίτρα παγωτού το 2025, ποσότητα αυξημένη κατά 1,9% σε σύγκριση με τα 3,38 δισ. λίτρα του 2024.

Η Γερμανία κρατά τα πρωτεία

Στην κορυφή της ευρωπαϊκής παραγωγής παρέμεινε η Γερμανία, με 608 εκατ. λίτρα παγωτού το 2025. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Ιταλία με 549 εκατ. λίτρα και ακολούθησε η Γαλλία με 525 εκατ. λίτρα.

Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν η Ισπανία, με παραγωγή 457 εκατ. λίτρων, και το Βέλγιο με 274 εκατ. λίτρα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι και οι πέντε μεγαλύτεροι παραγωγοί αύξησαν την παραγωγή τους σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Ιταλία, με 10%, ενώ ακολούθησαν το Βέλγιο με 6%, η Γαλλία με 4% και η Ισπανία με 2%. Πολύ μικρότερη ήταν η αύξηση στη Γερμανία, όπου περιορίστηκε στο 0,2%.

Σχεδόν 290 εκατ. κιλά παγωτού εξήγαγε η ΕΕ

Ισχυρότερη ήταν η εικόνα στο εξωτερικό εμπόριο. Το 2025, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξήγαγαν 289,8 εκατ. κιλά παγωτού προς αγορές εκτός ΕΕ, ενώ οι εισαγωγές από τρίτες χώρες ανήλθαν σε 77,8 εκατ. κιλά.

Σε σχέση με το 2024, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 10%, ή κατά 26 εκατ. κιλά, ενώ ακόμη ταχύτερη, κατά 12%, ήταν η αύξηση των εισαγωγών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 8,5 εκατ. κιλά. Παρά την άνοδο των εισαγωγών, οι εξαγωγές σε όγκο παρέμειναν σχεδόν τετραπλάσιες.

Η Γαλλία «πρωταθλήτρια» στις εξαγωγές

Μπορεί η Γερμανία να παράγει το περισσότερο παγωτό στην ΕΕ, ωστόσο στο εξαγωγικό μέτωπο τα πρωτεία ανήκουν στη Γαλλία.

Οι γαλλικές εξαγωγές προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασαν το 2025 τα 59,1 εκατ. κιλά, αντιπροσωπεύοντας το 20% του συνόλου των εξαγωγών παγωτού της ΕΕ προς τρίτες χώρες.

Σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε η Ιταλία με 55,2 εκατ. κιλά και μερίδιο 19%. Το Βέλγιο κατέλαβε την τρίτη θέση με 34,5 εκατ. κιλά ή 12% των ευρωπαϊκών εξαγωγών, ενώ ακολούθησαν η Γερμανία με 29,9 εκατ. κιλά και μερίδιο 10% και η Ολλανδία με 26,5 εκατ. κιλά και 9% αντίστοιχα.

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν έτσι μια ευρωπαϊκή βιομηχανία παγωτού που συνέχισε να αναπτύσσεται το 2025, με την παραγωγή να κινείται υψηλότερα και τις εξαγωγές προς τις διεθνείς αγορές να καταγράφουν διψήφια αύξηση.