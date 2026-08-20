Παραμένει στις τρεις χώρες με τις περισσότερες καθυστερήσεις λόγω χωρητικότητας, ελλείψεων προσωπικού και κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ανοδικά κινείται ο αριθμός των πτήσεων από και προς την χώρα μας το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου με την Ελλάδα, να συγκαταλέγεται στις χώρες που απορρόφησαν του κραδασμούς της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή, σε αντίθεση για παράδειγμα με την γειτονική Τουρκία. Μάλιστα η Αθήνα, ειδικά την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου, φαίνεται να σημειώνει ρεκόρ πτήσεων, παρότι τα προβλήματα με τις καθυστερήσεις παραμένουν.

Αύξηση πτήσεων 10% με 20% για την Ελλάδα

Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αεροναυτιλίας, Eurocontrol, την δεύτερη εβδομάδα του Αυγούστου (το διάστημα δηλαδή μεταξύ 10 και 16 Αυγούστου), που είναι και η πιο «δυνατή» της σεζόν, η χώρα μας εντάχθηκε στην λίστα των χωρών με αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας μεταξύ 10% και 20% σε σχέση με την αντίστοιχη εβδομάδα του 2025. Κι αυτό παρότι η κίνηση εξακολουθεί να επηρεάζεται από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία οι χώρες που εμφανίζουν μειωμένη κίνηση εξαιτίας των γεωπολιτικών συνθηκών είναι η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία και η γειτονική Τουρκία.

Στον αντίποδα, σε Ελλάδα όπως και σε Αλβανία, Κύπρο, Κροατία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία και Σλοβενία η συνθήκη είναι ευνοϊκή, με τις πτήσεις να είναι περισσότερες έως και 20% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Πρωταγωνιστής του εφετινού καλοκαιριού αποδεικνύεται ωστόσο η γειτονική Ιταλία, η οποία συγκαταλέγεται στη μικρή λίστα των χωρών που το ποσοστό αύξησης της αεροπορικής κίνησης ξεπερνά το 20%.

Ρεκόρ εναέριας κυκλοφορίας για την Αθήνα

Ενδεικτικό της καλής πορείας του Αυγούστου είναι και το ρεκόρ που κατέγραψε την 33η εβδομάδα του έτους το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών. Μαζί με το Δουβλίνο, την Κωνσταντινούπολη και το Ερεβάν η πρωτεύουσα εμφάνισε ρεκόρ αεροπορικής κίνησης. Σε επίπεδο χώρας βέβαια, τον υψηλότερο αριθμό ημερήσιων αφίξεων και αναχωρήσεων στην ιστορία της κατέγραψε η Ιρλανδία, ενδεχομένως και λόγο της στροφής των τουριστών προς βορειότερες χώρες ένεκα της κλιματικής αλλαγής. Τέλος ιστορικά υψηλά στην επιβατική κίνηση εμφάνισαν και τρία αεροδρόμια, αφενός το αεροδρόμιο του Δουβλίνου, κι αφετέρου το Istanbul Airport και το Istanbul Sabiha Gökçen, παρότι η Τουρκία συγκαταλέγεται από το Eurocontrol στις χώρες που επηρεάζονται από τον πόλεμο ΗΠΑ - Ιράν.

Να σημειωθεί ότι η δυναμική της θερινής περιόδου αφορά στο σύνολο της Ευρώπης, καθώς την πιο πολυσύχναστη εβδομάδα το ευρωπαϊκό δίκτυο εξυπηρέτησε κατά μέσο όρο 36.174 πτήσεις ημερησίως, αριθμός αυξημένος κατά 3% σε ετήσια βάση.

Η εικόνα στις καθυστερήσεις

Από άποψη καθυστερήσεων βέβαια, η Ελλάδα παραμένει στην τριάδα των χωρών που συγκεντρώνουν υψηλό ποσοστό.

Να σημειωθεί ότι σε γενικές γραμμές η κατάσταση στο πεδίο των καθυστερήσεων εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι με το Eurocontrol να σημειώνει ότι με αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας κατά 1,3% από την αρχή του έτους, οι μέσες καθυστερήσεις στις πτήσεις καθ' οδόν (ATFM) είναι 19% χαμηλότερες από το 2025. Μάλιστα, εκτιμάται ότι έως το τέλος του έτους οι καθυστερήσεις θα είναι 24% χαμηλότερες σε σύγκριση με το σύνολο του 2025.

Σημεία συμφόρησης του ευρωπαϊκού δικτύου παραμένουν βέβαια η Γαλλία που συγκεντρώνει το 32% του συνόλου των καθυστερήσεων καθ' οδόν στο ευρωπαϊκό δίκτυο από την αρχή του έτους, η Ισπανία που αντιπροσωπεύει το 17% των συνολικών καθυστερήσεων καθ' οδόν στο δίκτυο από την αρχή του έτους και η Ελλάδα που συγκεντρώνει το 12% των συνολικών καθυστερήσεων καθ' οδόν στο ευρωπαϊκό δίκτυο από την αρχή του έτους.

Στην περίπτωση της Γαλλίας το 11% των καθυστερήσεων αποδίδεται στο κέντρο ελέγχου της Μασσαλίας, το 8% στη Ρενς και το 6% στην περιοχή ελέγχου της Βρέστης με τις καθυστερήσεις να οφείλονται πέραν των καιρικών συνθηκών σε προβλήματα χωρητικότητας, ελλείψεις προσωπικού και στη μετάβαση στο σύστημα 4-FLIGHT. Παρ' όλα αυτά, οι μέσες καθυστερήσεις είναι 32% χαμηλότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Στην περίπτωση της Ισπανίας το 11% να αποδίδεται στο κέντρο ελέγχου της Βαρκελώνης, όπου τα βασικά προβλήματα σχετίζονται με τη χωρητικότητα, τη στελέχωση και την έντονη αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας. Στην περίπτωση της Ισπανίας οι μέσες καθυστερήσεις είναι 11% υψηλότερες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Τέλος όσον αφορά στη χώρα μας το 8% αποδίδεται στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών με τις καθυστερήσεις να εδράζονται κυρίως σε περιορισμούς χωρητικότητας και ελλείψεις προσωπικού. Επιβάρυνση ωστόσο προκύπτει και από την ανακατανομή της εναέριας κυκλοφορίας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Εξαιτίας μάλιστα της τελευταίας συνθήκης οι μέσες καθυστερήσεις στις πτήσεις καθ' οδόν είναι 65% υψηλότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Παρά τις αυξημένες καθυστερήσεις, το Eurocontrol εκτιμά ότι τόσο το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών όσο και το Κέντρο Ελέγχου Μακεδονίας θα τηρήσουν τον προγραμματισμό του Network Operations Plan για τις επόμενες εβδομάδες.