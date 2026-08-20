Σεούλ: Η Βόρεια Κορέα διαθέτει από 80 ως 120 πυρηνικά όπλα

«Εκτιμάμε γενικά ότι ο αριθμός αυτός βρίσκεται περί τα 80 ως 120», είπε ο Αν Γκιού-μπεκ απευθυνόμενος στο κοινοβούλιο, αρνούμενος να δώσει συγκριμένο αριθμό.

Η Βόρεια Κορέα διαθέτει από 80 ως 120 πυρηνικά όπλα, τόνισε σήμερα ο υπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας, μερικές ώρες αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η Πιονγκγιάνγκ έχει στην κατοχή της 57.

«Εκτιμάμε γενικά ότι ο αριθμός αυτός βρίσκεται περί τα 80 ως 120», είπε ο Αν Γκιού-μπεκ απευθυνόμενος στο κοινοβούλιο, αρνούμενος να δώσει συγκριμένο αριθμό.

Εχθές, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν πριν από το τέλος του έτους, λέγοντας παράλληλα ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει 57 «πολύ ισχυρά» πυρηνικά όπλα. «Ναι, θα συναντηθώ μαζί του», απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ όταν ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους ενώ έκανε μια ξενάγηση σε κατασκευαστικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Λευκό Οίκο.

Δίνοντας μια ασυνήθιστα ακριβή επίσημη εκτίμηση για το πυρηνικό οπλοστάσιο της Βόρειας Κορέας , ο Τραμπ είπε: «Αυτό δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. (...) Αν ήμουν πρόεδρος, δεν θα το είχα επιτρέψει», επαναλαμβάνοντας ότι τα πηγαίνει «πολύ καλά» με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.