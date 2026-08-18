Ο πόλεμος της τεχνητής νοημοσύνης έχει νέο όπλο: Τα τρισεκατομμύρια της Κίνας

Το Πεκίνο επιστρατεύει τρισεκατομμύρια για την ΑΙ. Χρηματιστήρια, ομόλογα και ιδιωτικές αποταμιεύσεις χρηματοδοτούν την «αντεπίθεση». CXMT, DeepSeek και φθηνό χρήμα απειλούν το αμερικανικό παγκόσμιο προβάδισμα.

Η Κίνα ρίχνει τρισεκατομμύρια στην τεχνητή νοημοσύνη και ανοίγει νέο μέτωπο στον τεχνολογικό πόλεμο με τις ΗΠΑ. Aυτό σημαίνει ότι η μάχη για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) δεν κρίνεται πλέον μόνο στα εργαστήρια, στα κέντρα δεδομένων ή στην κατασκευή των πιο προηγμένων τσιπ. Κρίνεται ολοένα και περισσότερο στο ποιος μπορεί να συγκεντρώσει τα περισσότερα κεφάλαια, να τα διοχετεύσει ταχύτερα και να τα μετατρέψει σε παραγωγική ισχύ. Και σε αυτό το πεδίο, η Κίνα επιχειρεί να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού.

Το εντυπωσιακό χρηματιστηριακό ντεμπούτο της κινεζικής CXMT στη Σαγκάη αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η εταιρεία κατασκευής τσιπ μνήμης, την οποία το Πεκίνο θεωρεί κρίσιμο όπλο για τη μείωση της εξάρτησης από ξένους προμηθευτές, εκτινάχθηκε περισσότερο από 500% μέσα σε λίγες ώρες από την έναρξη της διαπραγμάτευσης, κατακτώντας την κορυφή μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών της Κίνας και ξεπερνώντας ακόμη και την Industrial and Commercial Bank of China.

Αξιοποίηση 28 τρισ. δολαρίων

Πίσω από αυτή τη φρενίτιδα βρίσκεται μια πολύ μεγαλύτερη στρατηγική. Το Πεκίνο επιχειρεί να μετατρέψει τις χρηματιστηριακές και ομολογιακές αγορές, συνολικής αξίας περίπου 28 τρισ. δολαρίων, σε βασικό μηχανισμό χρηματοδότησης της τεχνολογικής του «αντεπίθεσης». Για δεκαετίες, η Κίνα στήριζε τις στρατηγικές βιομηχανίες κυρίως μέσω κρατικών επενδύσεων, επιδοτήσεων και φορολογικών κινήτρων. Τώρα προσπαθεί να κινητοποιήσει και την τεράστια ιδιωτική αποταμίευση της χώρας.

Η αλλαγή αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η ΑΙ μετατρέπεται σε μία από τις πιο κεφαλαιοβόρες τεχνολογικές επαναστάσεις στην ιστορία. Η Goldman Sachs έχει προσαρμόσει τα ευρέως χρησιμοποιούμενα στοιχεία για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες των αμερικανικών hyperscalers, ώστε να αποτυπώσει πληρέστερα το παγκόσμιο επενδυτικό αποτύπωμα. Η εκτίμησή της δείχνει ότι οι επενδύσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη θα φτάσουν το 1 τρισ. δολάρια παγκοσμίως το 2026, εκ των οποίων περίπου 581 δισ. δολάρια θα κατευθυνθούν στις ΗΠΑ.

Και η κούρσα δεν σταματά εκεί. Μόνο οι αμερικανικές εταιρείες έχουν προϋπολογίσει για το 2027 νέες επενδύσεις ύψους περίπου 1,4 τρισ. δολαρίων. Τα ποσά αυτά δείχνουν το μέγεθος του κεφαλαίου που απαιτείται για να χτιστούν υποδομές υπολογιστικής ισχύος, κέντρα δεδομένων, δίκτυα και παραγωγικές αλυσίδες που θα στηρίξουν την επόμενη φάση της ΑΙ.

Η πρόσβαση σε κεφάλαια

Ακριβώς εδώ βρίσκεται η πρόκληση για το Πεκίνο. Η πρόσβαση σε κεφάλαια υπήρξε για χρόνια ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των ΗΠΑ. Εταιρείες όπως η Amazon και η Alphabet μπορούν να χρηματοδοτούν τεράστια επενδυτικά προγράμματα, ενώ η αμερικανική κεφαλαιαγορά προσφέρει στις τεχνολογικές επιχειρήσεις πρωτοφανή δυνατότητα άντλησης χρημάτων.

Η Κίνα επιχειρεί τώρα να κλείσει αυτή την απόσταση.

Τα τελευταία δύο χρόνια, οι κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες άντλησαν περίπου 217 δισ. δολάρια μέσω IPO και εκδόσεων ομολόγων. Το ποσό παραμένει πολύ χαμηλότερο από εκείνο των αμερικανικών εταιρειών, οι οποίες άντλησαν περισσότερα από εξαπλάσια κεφάλαια. Όμως η τάση είναι σαφής, το Πεκίνο ανοίγει όλο και περισσότερο τις αγορές του για να χρηματοδοτήσει την τεχνολογική ανάπτυξη.

Η CXMT βρέθηκε στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας. Ήταν η πρώτη εταιρεία που πέρασε από μια νέα διαδικασία προκαταρκτικής εξέτασης για στρατηγικά σημαντικές επιχειρήσεις, επιτρέποντας στις ρυθμιστικές αρχές να επιλύσουν ζητήματα πριν από την επίσημη διαδικασία εισαγωγής. Από την αίτηση έως την έναρξη διαπραγμάτευσης χρειάστηκαν λιγότεροι από οκτώ μήνες, ενώ η εταιρεία άντλησε περίπου 9,8 δισ. δολάρια, σε μία από τις μεγαλύτερες κινεζικές IPO των τελευταίων ετών.

Η εκρηκτική άνοδος της μετοχής, ωστόσο, αποκάλυψε και μια αδυναμία. Η τιμή διάθεσης ήταν τόσο συντηρητική ώστε οι μετοχές έκλεισαν την πρώτη ημέρα 466% υψηλότερα. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία άφησε σημαντικό κεφάλαιο στο τραπέζι, την ώρα που ανταγωνιστές της, όπως η νοτιοκορεατική SK Hynix, έχουν καταφέρει να αντλήσουν πολλαπλάσια ποσά από τις διεθνείς αγορές.

Παρά ταύτα, το μήνυμα προς την αγορά ήταν ισχυρό, η Κίνα είναι αποφασισμένη να βάλει τα χρηματιστήρια στην καρδιά της τεχνολογικής της πολιτικής.

Το ίδιο συμβαίνει και στην αγορά ομολόγων. Οι κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες έχουν εκδώσει φέτος τουλάχιστον 38 δισ. δολάρια σε ομόλογα, το υψηλότερο επίπεδο για την αντίστοιχη περίοδο από το 2016. Το ποσό παραμένει μικρό μπροστά στα 578 δισ. δολάρια που άντλησαν οι αμερικανικές εταιρείες, αλλά η κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη.

Και υπάρχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα, το κόστος χρήματος.

Οι μεγάλες κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες δανείζονται φέτος με μέσο κουπόνι περίπου 1,9%, πάνω από 300 μονάδες βάσης χαμηλότερα από τους αμερικανικούς ανταγωνιστές τους. Η διαφορά δίνει στις κινεζικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να χρηματοδοτούν επιθετικότερα επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη, παραγωγική δυναμικότητα και έρευνα.

Ένα απόθεμα 26 τρισ. δολαρίων

Το Πεκίνο έχει, επιπλέον, ένα ακόμη τεράστιο απόθεμα, περίπου 26 τρισ. δολάρια αποταμιεύσεων των νοικοκυριών. Η στρατηγική του είναι να δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε ένα μέρος αυτού του πλούτου να διοχετευθεί από τις παραδοσιακές επενδύσεις προς τους κλάδους που θεωρεί κρίσιμους για την οικονομική και τεχνολογική ισχύ της χώρας.

Η στροφή αυτή έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στις αγορές. Οι επενδυτές απομακρύνονται από ακίνητα, κατανάλωση και άλλους παραδοσιακούς τομείς και στρέφονται σε κατασκευαστές τσιπ, τεχνολογικές επιχειρήσεις και εταιρείες προηγμένης παραγωγής. Ο δείκτης STAR 50, με μεγάλη έκθεση στον κλάδο των ημιαγωγών, έχει ενισχυθεί σημαντικά, αποτυπώνοντας την αλλαγή των επενδυτικών προτεραιοτήτων.

Η επόμενη γενιά κινεζικών εταιρειών ΑΙ ετοιμάζεται ήδη να ακολουθήσει. Z.AI, MiniMax, Moonshot AI και DeepSeek κινούνται προς τις κεφαλαιαγορές, σηματοδοτώντας ότι η χρηματοδότηση της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα περιοριστεί πλέον σε κρατικά προγράμματα ή ιδιωτικά κεφάλαια.

Ωστόσο, η κινεζική στρατηγική δεν είναι χωρίς κινδύνους. Η μαζική διοχέτευση κεφαλαίων σε τομείς που απολαμβάνουν κρατική στήριξη μπορεί να δημιουργήσει υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα, να πιέσει τα περιθώρια κέρδους και να οδηγήσει σε χρηματιστηριακές αποτιμήσεις που δεν δικαιολογούνται από τα θεμελιώδη μεγέθη.

Μπορεί να κλείσει το χάσμα με τις ΗΠΑ;

Το κρίσιμο ερώτημα, όμως, είναι άλλο: μπορούν τα χρήματα να κλείσουν το τεχνολογικό χάσμα με τις ΗΠΑ;

Η απάντηση δεν είναι αυτονόητη. Η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να έχει πλεονέκτημα στα πιο προηγμένα τσιπ, στο οικοσύστημα της κορυφαίας τεχνολογικής καινοτομίας και στις εταιρείες που βρίσκονται στην αιχμή της ανάπτυξης των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η Κίνα, από την άλλη πλευρά, διαθέτει τεράστια βιομηχανική βάση, βαθιές αλυσίδες εφοδιασμού, άφθονο τεχνικό ανθρώπινο δυναμικό και πλέον ένα ολοένα πιο οργανωμένο χρηματοδοτικό σύστημα.

Και υπάρχει ίσως το σημαντικότερο πλεονέκτημά της, η αποδοτικότητα.

Κινεζικές εταιρείες, όπως η DeepSeek και η Moonshot, έχουν υποστηρίξει ότι μπορούν να αναπτύξουν ανταγωνιστικά μοντέλα με πολύ μικρότερο κόστος από τους αμερικανικούς κολοσσούς. Εκτιμήσεις της UBS δείχνουν ότι το κόστος εκπαίδευσης κινεζικών μοντέλων μπορεί να είναι μικρότερο από το 10% εκείνου κορυφαίων δυτικών μοντέλων, ενώ οι τιμές χρήσης των κινεζικών μοντέλων είναι επίσης πολύ χαμηλότερες.

Αυτό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό. Η Κίνα ίσως δεν χρειάζεται να κερδίσει τις ΗΠΑ σε κάθε επίπεδο της καινοτομίας. Μπορεί να επιχειρήσει κάτι διαφορετικό, να μετατρέψει την ΑΙ σε μαζική βιομηχανική υποδομή, να τη βάλει γρήγορα στην παραγωγή και να την εμπορευματοποιήσει σε κλίμακα που λίγες χώρες μπορούν να ανταγωνιστούν.

Η μάχη, επομένως, δεν είναι απλώς για το ποιος θα κατασκευάσει το καλύτερο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Είναι για το ποιος θα διαθέτει το μεγαλύτερο και πιο ανθεκτικό οικοσύστημα κεφαλαίου, τσιπ, υποδομών, ενέργειας, ταλέντου και βιομηχανικής παραγωγής.

Οι ΗΠΑ έχουν το κεφάλαιο. Η Κίνα επιχειρεί να το αποκτήσει σε τεράστια κλίμακα. Και η εκτόξευση της CXMT είναι ίσως μόνο η αρχή μιας πολύ μεγαλύτερης μάχης.