Τιλ: Ο πρόεδρος της Palantir απέκτησε το 1% στην αργεντίνικη πετρελαϊκή Vista

Είχε προηγηθεί συνάντηση του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι.

Ο πρόεδρος και συνιδρυτής της Palantir, Πήτερ Τιλ, απέκτησε ποσοστό 1% στην αργεντίνικη Vista, μία από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον σχηματισμό σχιστολιθικού πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή Vaca Muerta, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC).

Η κατάθεση, η οποία δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, έρχεται τέσσερις μήνες μετά τη συνάντηση του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, στο προεδρικό μέγαρο. Μετά τη συνάντηση, ο Μιλέι δήλωσε σε τοπικό μέσο ενημέρωσης ότι συζήτησαν οικονομικές πολιτικές και την αντίθεσή του στους φόρους επί του πλούτου.

Το hedge fund Thiel Macro LLC του δισεκατομμυριούχου αγόρασε περίπου 1,2 εκατομμύρια μετοχές της Vista, αξίας περίπου 76 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με την κατάθεση της SEC. Η συμμετοχή αντιστοιχεί στο 1% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η Vista δραστηριοποιείται στη Vaca Muerta, στην επαρχία Neuquén της Παταγονίας, περιοχή που διαθέτει τα δεύτερα μεγαλύτερα αποθέματα σχιστολιθικού φυσικού αερίου και τα τέταρτα μεγαλύτερα αποθέματα σχιστολιθικού πετρελαίου στον κόσμο.

Η εταιρεία παράγει σήμερα περίπου 160.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα και έχει επενδύσει περισσότερα από 6,5 δισ. δολάρια στην Αργεντινή. Τον Μάιο αύξησε τις προβλέψεις της για τις επενδύσεις και την παραγωγή στη Vaca Muerta, έναν σχηματισμό έκτασης περίπου ίσης με το Βέλγιο.

Ο Μιλέι έχει εκφράσει επίσης την πρόθεσή του να αξιοποιήσει τους μεγάλους ανοιχτούς χώρους και το ψυχρό κλίμα της Παταγονίας για την ανάπτυξη data centers. Ωστόσο, αντίστοιχα έργα έχουν προκαλέσει αντιδράσεις σε άλλες περιοχές της Λατινικής Αμερικής λόγω των μεγάλων αναγκών τους σε νερό και ενέργεια.

