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Ρουμανία: Αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέρριψε drone που παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο

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Ρουμανία: Αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέρριψε drone που παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο
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Πρόκειται για το τέταρτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε πάνω από τη χώρα φέτος.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας δήλωσε σήμερα ότι πιλότος ισπανικού μαχητικού αεροσκάφους F-18 σε αποστολή προστασίας του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ κατέρριψε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) που παραβίασε τον ρουμανικό εθνικό εναέριο χώρο, το τέταρτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε πάνω από τη χώρα φέτος.

Η χώρα μέλος του ΝΑΤΟ μοιράζεται χερσαία σύνορα 614 χιλιομέτρων με την Ουκρανία και έχει δει κατ΄επανάληψη ρωσικά drones να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της τα τελευταία τέσσερα χρόνια, καθώς και νάρκες να επιπλέουν στη Μαύρη Θάλασσα σε σημαντικές για το εμπόριο και την ενέργεια διαδρομές.

Το υπουργείο δεν διευκρίνισε την προέλευση του drone, λέγοντας απλώς ότι τα ραντάρ του το εντόπισαν να εισέρχεται στη χώρα από τη γειτονική Μολδαβία, περίπου 24 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Γαλάτσι (νοτιοανατολικά).

Το F-18 "κλείδωσε τον στόχο με το ραντάρ του και έλαβε άδεια να εμπλακεί", ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση. "Το drone καταρρίφθηκε με ασφάλεια στις 05:01".
Το υπουργείο δήλωσε ότι τα θραύσματα φαίνεται πως έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή ανάμεσα σε δύο χωριά.

Τον Ιούλιο, πιλότοι ρουμανικών F-16 κατέρριψαν τρία ρωσικά drones που παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο για πρώτη φορά έπειτα από δεκάδες τέτοιες παραβιάσεις στη διάρκεια των τεσσάρων και πλέον χρόνων εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία.

Νωρίτερα φέτος, ρωσικό drone συνετρίβη σε πολυκατοικία στην πόλη Γαλάτσι στη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
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ΝΑΤΟ
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