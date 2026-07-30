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Lamda Development: Πώληση δύο οικοπέδων εντός Ελληνικού έναντι 41,5 εκατ. ευρώ

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Lamda Development: Πώληση δύο οικοπέδων εντός Ελληνικού έναντι 41,5 εκατ. ευρώ
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Στην πώληση δύο οικοπέδων στην περιοχή προς Πολεοδόμηση «Α-Π2» εντός του έργου στο Ελληνικό, προχώρησε η Lamda Development, με το συνολικό τίμημα της συναλλαγής να ανέρχεται σε περίπου 41,5 εκατ. ευρώ.

Στην πώληση δύο οικοπέδων στην περιοχή προς Πολεοδόμηση «Α-Π2» εντός του έργου στο Ελληνικό για οικιστικές αναπτύξεις, προχώρησε η Lamda Development, με το συνολικό τίμημα της συναλλαγής να ανέρχεται σε περίπου 41,5 εκατ. ευρώ.

Για την ανάπτυξη των δύο οικοπέδων, σύναψαν στρατηγική συνεργασία οι Intracom Holdings και Ten Brinke Hellas. Τα δύο οικόπεδα έχουν συνολική επιφάνεια 20.897 τ.μ. και συνολική δομήσιμη επιφάνεια 15.673 τ.μ.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η LAMDA DEVELOPMENT S.A. («Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε., θυγατρική της Εταιρείας, υπέγραψε οριστικά συμβόλαια αγοραπωλησίας για την πώληση δύο (2) οικοπέδων στην Περιοχή προς Πολεοδόμηση «Α-Π2» εντός του έργου στο Ελληνικό, συνολικής μέγιστης επιτρεπόμενης οικοδομήσιμης επιφάνειας 15,7 χιλ. τ.μ.

Ειδικότερα, το οικόπεδο Α-Π2.17, μέγιστης επιτρεπόμενης δομήσιμης επιφάνειας 9.937 τ.μ., πωλήθηκε στην εταιρεία TenPlatinum Properties Μ.Α.E., ενώ το οικόπεδο Α-Π2.18, μέγιστης επιτρεπόμενης δομήσιμης επιφάνειας 5.736 τ.μ., πωλήθηκε στην εταιρεία TENELITE PROPERTIES Μ.Α.E. (πρώην NELLENCO S.M.S.A.), αμφότερες θυγατρικές εταιρείες της Ten Brinke Hellas, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει και η INTRACOM HOLDINGS.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου €41,5 εκ., το οποίο αντιστοιχεί σε μέσο τίμημα €2.650 ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας. Ο Όμιλος LAMDA Development αναμένεται να αναγνωρίσει λογιστικό κέρδος προ φόρων ποσού περίπου €31 εκ. (περιλαμβανομένων των εξόδων συναλλαγής)».

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