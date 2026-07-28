Η Apple εγκαινιάζει πρόγραμμα leasing στα... iPhone - Ο τιμοκατάλογος

Πρόκειται για μία διαφορετική προσέγγιση από την πληρωμή με δόσεις, καθώς ο πελάτης θα πληρώνει για την πρόσβαση στη συσκευή και όχι για την απόκτησή της.

Οι πελάτες της Apple στις ΗΠΑ θα έχουν σύντομα τη δυνατότητα να μισθώνουν iPhone για έως και δύο χρόνια, με τιμή που ξεκινά από τα 17,99 δολάρια το μήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Το πρόγραμμα με την ονομασία Upgrade θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Klarna και θα προσφέρεται τόσο στα φυσικά καταστήματα της Apple όσο και για διαδικτυακές αγορές. Αφού ο καταναλωτής περάσει έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας θα προσφέρεται η επιλογή μίσθωσης iPhone για ένα ή δύο έτη, ενώ αντίστοιχη επιλογή θα υπάρχει και για το Apple Watch, καθώς και μίσθωση δύο ή τριών ετών για Mac και iPad.

Πρόκειται για μία διαφορετική προσέγγιση από την πληρωμή με δόσεις, καθώς ο πελάτης θα πληρώνει για την πρόσβαση στη συσκευή και όχι για την απόκτησή της. Επιπλέον, στο τέλος της περιόδου μίσθωσης, θα μπορεί να αναβαθμίσει σε νεότερο μοντέλο, να αγοράσει την συσκευή πληρώνοντας επιπλέον ή να την επιστρέψει στην Apple. Δεν απαιτείται εγγύηση, ενώ η Klarna δεν θα επιβάλλει χρεώσεις εκπρόθεσμης καταβολής, ωστόσο θα τερματίζει τις μισθώσεις μετά από τρεις μήνες απλήρωτων δόσεων.

Οι τιμές θα παρουσιάζουν διακυμάνσεις ανάλογα με το μοντέλο. Για παράδειγμα, ένα iPhone 17 Pro θα κοστίζει 31,99 δολάρια το μήνα για δύο χρόνια ή 45,99 δολάρια για ένα χρόνο. Ορισμένες από τις παλαιότερες συσκευές όπως το iPhone 16 και το MacBook Neo, δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σχεδόν ένα μήνα αφότου η Apple ανακοίνωσε αυξήσεις τιμών σε MacBook και iPad κατά τουλάχιστον 100 δολάρια, με ορισμένα μοντέλα να σημειώνουν αύξηση άνω των 1.000 δολαρίων, επικαλούμενη την έλλειψη τσιπ μνήμης και άνοδο στο κόστος των υλικών. Οι αναλυτές αναμένουν ότι η εταιρεία θα αυξήσει και τις τιμές των iPhone κατά την παρουσίαση της νέας έκδοσης το φθινόπωρο.

«Οι περισσότεροι καταναλωτές της Apple, ειδικά στις ΗΠΑ και σε άλλες ανεπτυγμένες αγορές, αγοράζουν συσκευές με δόσεις ή μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής, οπότε μπορούμε να αναμένουμε πολύ πιο επιθετικές προσφορές», δήλωσε η Nabila Popal, ανώτερη διευθύντρια έρευνας της IDC, στο CNBC.

Η Apple αναζητά νέους τρόπους να διαθέτει iPhone μέσω πληρωμών με δόσεις, μια στρατηγική που οι επενδυτές θεωρούν εδώ και καιρό ότι μπορεί να ομαλοποιήσει την εποχικότητα των δραστηριοτήτων της και να μειώσει την εξάρτηση της εταιρείας από τις νέες κυκλοφορίες.

Επιπλέον, το νέο πρόγραμμα θα μπορούσε επίσης να ενθαρρύνει τους πελάτες να αντικαθιστούν τις συσκευές τους νωρίτερα, καθώς ο μέσος κύκλος αντικατάστασης iPhone έχει επιμηκυνθεί σε σχεδόν τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Bernstein.