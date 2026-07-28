«Προλαμβάνω»: Τι θα ισχύσει για ασθενείς που λάμβαναν Mounjaro και Wegovy

Εμπλοκή έχει συμβεί για τους ασθενείς δικαιούχους της δωρεάν χορήγησης των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας μέσω του προγράμματος «Προλαμβάνω» που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης μετά την απένταξή του.

Εμπλοκή έχει συμβεί αναφορικά με τους ασθενείς δικαιούχους της δωρεάν χορήγησης των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας μέσω του προγράμματος «Προλαμβάνω» που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, μετά την απένταξή του.

Όπως εξηγεί ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης έληξαν στις 30 Ιουνίου 2026 και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες το πρόγραμμα με τη δωρεάν χορήγηση των φαρμάκων (Mounjaro, Wegovy) για την παχυσαρκία απεντάχθηκε.

Μεταξύ αυτών των χωρών είναι και η Ελλάδα που «μας πήρε η μπάλα» όπως είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Έτσι εδώ και δύο μήνες οι ασθενείς -δικαιούχοι του προγράμματος δεν μπορούν να λάβουν τα φάρμακά τους δωρεάν τα οποία θα τα λάμβαναν για οκτώ μήνες όπως ήταν και η αρχική δέσμευση του κράτους.

Το κράτος θα τηρήσει τη δέσμευσή του και από το Σεπτέμβριο με εθνικούς πόρους θα συνεχίσει την χορήγηση των φαρμάκων στους ασθενείς- δικαιούχους όπως υπογραμμίζει ο υπουργός Υγείας, ενώ δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο τι πρόκειται να συμβεί για νέους ασθενείς και αν θα υπάρξουν νέοι δικαιούχοι.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπογραμμίζει ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» είναι πολύτιμο αλλά είναι και πολύ ακριβό.

Η Ελλάδα πάντως θα χρηματοδοτήσει με κρατικούς πόρους τις δόσεις που πρέπει να πάρουν οι ασθενείς που ήταν δικαιούχοι ώστε να ολοκληρώσουν τους οκτώ μήνες χορήγησης των φαρμάκων πάντα σύμφωνα με τα υπόλοιπα κριτήρια δηλαδή την παρακολούθηση από ομάδα ειδικών και την διατροφική προσαρμογή σε οδηγίες γιατί τα φάρμακα από μόνα τους -χωρίς καμία άλλη υποχρέωση -δεν χορηγούνται.

Κι αυτό γιατί πέραν της φαρμακευτικής αγωγής απαιτείται και η αλλαγή ολόκληρης της διατροφικής νοοτροπίας με την προσθήκη και της άσκησης στη ρουτίνα του ασθενή, στο βαθμό που μπορεί ο καθένας να ανταπεξέλθει.