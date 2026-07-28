Neptune Maritime Leasing: Η ναυτιλία στο επίκεντρο ενός νέου γεωοικονομικού χάρτη

Η αναπτυσσόμενη πλατφόρμα χρηματοδοτικής μίσθωσης στη ναυτιλία, παρουσίασε την Έκθεση ESG 2025.

Τη συνεχή δέσμευσή της της Neptune Maritime Leasing στα πρότυπα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG), αναδεικνύει Έκθεση ESG 2025, της αναπτυσσόμενης πλατφόρμας χρηματοδοτικής μίσθωσης στη ναυτιλία.

Η έκθεση παρουσιάζει μια επισκόπηση των δραστηριοτήτων και των επιτευγμάτων της εταιρείας κατά το 2025, καθώς και των σχεδίων της για το 2026, αποδεικνύοντας την προσήλωσή στην υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Στόχος, μέσω της παρούσας έκθεσης είναι να τεθεί μια βάση αναφοράς για τις επιδόσεις ESG τόσο της Neptune όσο και των πελατών/μισθωτών της. Για τον σκοπό αυτό, η εταιρεία συνεργάστηκε με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να εντοπίσει και να ιεραρχήσει τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον, στους ανθρώπους και στην ευρύτερη οικονομία.

Ο Χάρης Αντωνίου, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Neptune Leasing, δήλωσε με αφορμή τη δημοσίευση της Έκθεσης 2025:

«Το περασμένο έτος επιβεβαίωσε ότι οι θαλάσσιες μεταφορές δεν αξιολογούνται πλέον μόνο με βάση την αποτελεσματικότητα, το κόστος και την κλίμακά τους, αλλά και με κριτήρια όπως η ανθεκτικότητα, η ασφάλεια, η προσαρμοστικότητα και η υπευθυνότητα. Οι πιέσεις που καταγράφηκαν σε βασικά θαλάσσια σημεία διέλευσης, από την Ερυθρά Θάλασσα και τη Διώρυγα του Σουέζ έως τη Διώρυγα του Παναμά, τον Βόσπορο και τα Στενά του Ορμούζ, κατέδειξαν πόσο γρήγορα οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι μπορούν να επηρεάσουν το παγκόσμιο εμπόριο, τις ενεργειακές αγορές, τις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων και τους ναύλους. Η ναυτιλία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός νέου γεωοικονομικού χάρτη.

Για τη Neptune Leasing, αυτή η εξέλιξη ενισχύει τη σημασία του ρόλου μας ως μακροπρόθεσμου χρηματοδοτικού εταίρου της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Αποστολή μας είναι να στηρίζουμε έναν στόλο που μπορεί να εξυπηρετεί πραγματικές οικονομικές ανάγκες, να λειτουργεί υπεύθυνα και να παραμένει ανταγωνιστικός μέσα σε κύκλους μεταβλητότητας, κανονιστικών αλλαγών και μετάβασης. Στο πλαίσιο αυτό, το ESG δεν αποτελεί μια ξεχωριστή ατζέντα· αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίο αξιολογούμε τον κίνδυνο, κατανέμουμε κεφάλαια, συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας και προστατεύουμε τη μακροπρόθεσμη αξία.

Κατά τη διάρκεια του 2025 συνεχίσαμε να δίνουμε έμφαση στην ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση, στη συνεργασία με αξιόπιστους αντισυμβαλλομένους και στην επίτευξη ουσιαστικής περιβαλλοντικής προόδου. Αναγνωρίζουμε ότι ο κλάδος καλείται να εξισορροπήσει τρεις προτεραιότητες που γίνονται ολοένα και πιο αλληλένδετες: την ασφάλεια, την οικονομική προσιτότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Η μετάβαση σε ναυτιλία χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα θα απαιτήσει επενδύσεις, ρεαλισμό και συνεργασία, αλλά θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη την ασφάλεια του εμπορίου, την ανανέωση του στόλου, την τεχνολογική ετοιμότητα και τις ανάγκες των οικονομιών που εξαρτώνται από τις θαλάσσιες μεταφορές.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διαφάνεια, στη συνετή ανάπτυξη και στην εποικοδομητική συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ευθύνη της Neptune Leasing είναι να συμβάλλει στη χρηματοδότηση ναυτιλιακών περιουσιακών στοιχείων που χαρακτηρίζονται από ανθεκτικότητα, εμπορική χρησιμότητα και συμβατότητα με μια πιο βιώσιμη παγκόσμια οικονομία.»

