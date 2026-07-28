SKY express: Αύξηση κατά 12,3% στη συνολική επιβατική κίνηση το β' τρίμηνο

Ο συνολικός αριθμός πτήσεων της εταιρείας (εξαιρουμένων και εδώ των πτήσεων PSO) ενισχύθηκε κατά 8,6%, χάρη στη σταθερή αύξηση της συχνότητας σε σειρά υφιστάμενων δρομολογίων.

Αύξηση σε όλους τους βασικούς δείκτες λειτουργίας της κατέγραψε η SKY express κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας, την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, η επιβατική κίνηση εξωτερικού αυξήθηκε κατά 29,7% και τα έσοδα από τακτικές πτήσεις ενισχύθηκαν κατά 16,7%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Η συνολική επιβατική κίνηση (εξαιρουμένων των πτήσεων δημόσιας υπηρεσίας - PSO) αυξήθηκε κατά 12,3%, ενώ ο συνολικός αριθμός πτήσεων ενισχύθηκε κατά 8,6%.

«Η δυναμική αυτή αντανακλά τη συστηματική προσπάθεια της εταιρείας να προσελκύσει ταξιδιώτες από νέες αγορές του εξωτερικού, μέσα από διευρυμένο δίκτυο συνεργασιών και στοχευμένη παρουσία σε βασικούς προορισμούς, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Το διεθνές δίκτυο της SKY express αριθμεί σήμερα 27 προορισμούς, με νέες προσθήκες να αναμένονται το προσεχές διάστημα.

Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός πτήσεων της εταιρείας (εξαιρουμένων και εδώ των πτήσεων PSO) ενισχύθηκε κατά 8,6%, χάρη στη σταθερή αύξηση της συχνότητας σε σειρά υφιστάμενων δρομολογίων.

Η ανάπτυξη αυτή έρχεται παρά τις πιέσεις στις διεθνείς τιμές καυσίμων λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Η SKY express συνεχίζει να τηρεί τη δέσμευσή της να μη μετακυλήσει την ενεργειακή αυτή επιβάρυνση στον επιβάτη, διατηρώντας σταθερές τις τιμές των εισιτηρίων της.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γεράσιμος Σκαλτσάς, Chief Commercial Officer της SKY express, δήλωσε: «Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από έντονες προκλήσεις για τον κλάδο των αερομεταφορών, με αυξημένες γεωπολιτικές αβεβαιότητες και πιέσεις στο λειτουργικό κόστος. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η SKY express κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη σε όλους τους βασικούς δείκτες της, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τη συνέπεια της στρατηγικής μας. Τα αποτελέσματα αυτά είναι καρπός συνεχούς προσπάθειας, πειθαρχίας και σταθερών επενδύσεων που υλοποιούμε με συνέπεια. Η σημαντική αύξηση της διεθνούς επιβατικής κίνησης επιβεβαιώνει ότι η SKY express αποτελεί πλέον την πρώτη επιλογή για ολοένα και περισσότερους διεθνείς ταξιδιώτες που επιλέγουν να γνωρίσουν την Ελλάδα. Συνεχίζουμε με τον ίδιο προσανατολισμό, ενισχύοντας σταθερά τη θέση της SKY express και δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη αξία για τους επιβάτες μας».