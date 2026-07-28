Meta και BlackRock επενδύουν σε data center αξίας 14 δισ. δολ.

Η Meta Platforms και η BlackRock ανακοίνωσαν τη δημιουργία κοινοπραξίας για την δημιουργία ενός συγκροτήματος κέντρων δεδομένων 1 γιγαβάτ στο Τέξας, του οποίου το κόστος ανάπτυξης θα ανέλθει περίπου σε 14 δισ. δολ..

Η Meta Platforms και η BlackRock ανακοίνωσαν τη δημιουργία κοινοπραξίας για την δημιουργία ενός συγκροτήματος κέντρων δεδομένων ισχύος 1 γιγαβάτ στο Τέξας, του οποίου το κόστος ανάπτυξης θα ανέλθει περίπου σε 14 δισ. δολ., ένα deal που έρχεται να προστεθεί σε ένα κύμα επενδύσεων στους υποδομές υπολογιστών που τροφοδοτούν την τεχνητή νοημοσύνη.

Η εγκατάσταση θα τεθεί σε λειτουργία το 2028 με την Meta ως τον αρχικό μοναδικό μισθωτή του έργου, όπως σημειώνει το Bloomberg, επικαλούμενο ανακοίνωση της εταιρείας. Τα επενδυτικά κεφάλαια της BlackRock θα κατέχουν το 80% της κοινοπραξίας, ενώ η Meta θα διατηρήσει το υπόλοιπο 20%.

Στο πόσο των 14 δισ. δολ. δεν περιλαμβάνονται τα τσιπ που απαιτούνται για την τροφοδοσία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Τεχνολογικές εταιρείες όπως οι Alphabet, Amazon, Meta και Microsoft, κατασκευάζουν με επιθετικούς ρυθμούς κέντρα δεδομένων, επιδιώκοντας να κυριαρχήσουν στην ακόμη νεοσύστατη αγορά εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης. Η άνευ προηγουμένου κλίμακα ανάπτυξης χρηματοδοτείται μέσω ενός μείγματος κεφαλαιουχικών δαπανών, ιδιωτικών κεφαλαίων υποδομών, δανεισμού και κρατικών ταμείων.

Η Meta θα συνεισφέρει γη και ακίνητα υπό κατασκευή αξίας περίπου 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η BlackRock θα συνεισφέρει σε μετρητά περίπου 4,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε η εταιρεία.

Η BlackRock θα συνεισφέρει περίπου 4,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, με ένα μέρος του μεριδίου της να χρηματοδοτείται μέσω ομολόγων ύψους 12,5 δισεκατομμυρίων. Η διαδικασία έκδοσής τους ολοκληρώθηκε μετά από σχεδόν μία εβδομάδα και όπως σημειώνει το Bloomberg καταγράφηκε χαμηλότερη από την αναμενόμενη ζήτηση από τους επενδυτές.

Η Meta έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να επενδύσει 600 δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή κέντρων δεδομένων έως το 2028, με στόχο την επιτάχυνση των εργασιών για την προσωπική υπερ-νοημοσύνη, η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει στην αύξηση των νέων ταμειακών ροών από την εφαρμογή Meta AI, τα εργαλεία διαφήμισης εικόνας σε βίντεο και τα έξυπνα γυαλιά.

Ο γίγαντας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατασκευάζει αρκετά κέντρα δεδομένων κλίμακας γιγαβάτ σε όλες τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου ενός στην αγροτική Λουιζιάνα, ένα έργο που η Meta ανέμενε να επεκταθεί σε 5 γιγαβάτ υπολογιστικής χωρητικότητας, με τις επενδύσεις να αυξάνονται σε περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι μετοχές της Meta έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 10% μέχρι στιγμής φέτος, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν το κόστος επέκτασης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η εταιρεία έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου στις 29 Ιουλίου.