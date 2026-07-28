Συνάντηση Κεφαλογιάννη - Καραμανλή με Σμπώκου για θέματα τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Στη συνάντηση συμμετείχαν, εκ μέρους του ΣΕΤΕ, ο εντεταλμένος σύμβουλος Αλέξανδρος Θάνος και ο διευθυντής εκπαίδευσης του ΙΝΣΕΤΕ Γιώργος Κουτσοκώστας.

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και η υφυπουργός Άννα Καραμανλή συναντήθηκαν σήμερα με την πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Αγάπη Σμπώκου, με αντικείμενο τη συνεργασία για την τουριστική εκπαίδευση και τη στενότερη σύνδεσή της με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η μετατροπή των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού σε πειραματικές, καθώς και οι δυνατότητες που δημιουργούνται για την αναβάθμιση της παρεχόμενης κατάρτισης, την εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών στις εξελίξεις και στις ανάγκες του τουριστικού κλάδου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της αξιοποίησης δεδομένων, μελετών και στοιχείων της αγοράς, προκειμένου να αποτυπώνονται με ακρίβεια οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και δεξιότητες και να τεκμηριώνεται η δημιουργία νέων ή η επικαιροποίηση υφιστάμενων ειδικοτήτων στον τομέα του τουρισμού.

Συζητήθηκαν, επίσης, ζητήματα που αφορούν στη συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στην τουριστική αγορά εργασίας, καθώς και στην πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων στις επιχειρήσεις του κλάδου.

Κατά τη συνάντηση υπογραμμίστηκε ότι η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού συνδέονται άμεσα με το επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικής προετοιμασίας του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου.

Η υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή δήλωσε: «Η αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για το Υπουργείο Τουρισμού. Η μετατροπή των ΣΑΕΚ Τουρισμού σε πειραματικές δημιουργεί ένα ευρύτερο πεδίο για την ανάπτυξη σύγχρονων ειδικοτήτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με βάση αξιόπιστα δεδομένα και τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Ο θεσμικός διάλογος και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τους φορείς του τουριστικού κλάδου μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην τεκμηρίωση και στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του θεσμικού διαλόγου του Υπουργείου Τουρισμού με τον ΣΕΤΕ για την ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, εκ μέρους του ΣΕΤΕ, ο εντεταλμένος σύμβουλος Αλέξανδρος Θάνος και ο διευθυντής εκπαίδευσης του ΙΝΣΕΤΕ Γιώργος Κουτσοκώστας.

Από την πλευρά του Υπουργείου Τουρισμού συμμετείχαν η διευθύντρια του Ιδιαίτερου Γραφείου της υφυπουργού, Αγάπη Τσίκλη και η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Ελένη Νικολάου.