Βρετανία: Ξεπέρασαν το Reform UK στις δημοσκοπήσεις οι Εργατικοί μετά από ένα χρόνο

Το κυβερνών Εργατικό Κόμμα στη Βρετανία κάλυψε τη διαφορά στις δημοσκοπήσεις έναντι του λαϊκιστικού κόμματος του Νάιτζελ Φάρατζ Reform UK --ή ακόμα και το ξεπέρασε-- σύμφωνα με τρία διαφορετικά γκάλοπ ενώ ο νέος ηγέτης Άντι Μπέρναμ συμπληρώνει μία εβδομάδα στην πρωθυπουργία της χώρας.

Το κυβερνών Εργατικό Κόμμα στη Βρετανία κάλυψε τη διαφορά στις δημοσκοπήσεις έναντι του λαϊκιστικού κόμματος του Νάιτζελ Φάρατζ Reform UK --ή ακόμα και το ξεπέρασε-- σύμφωνα με τρία διαφορετικά γκάλοπ ενώ ο νέος ηγέτης Άντι Μπέρναμ συμπληρώνει μία εβδομάδα στην πρωθυπουργία της χώρας.

Το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform του Φάρατζ βρίσκεται στην κορυφή σχεδόν κάθε δημοσκόπησης εδώ και πάνω από ένα χρόνο και κέρδισε εκατοντάδες έδρες σε τοπικές και περιφερειακές εκλογές τον Μάιο, ωθώντας το Εργατικό Κόμμα να δείξει την έξοδο στον Κιρ Στάρμερ και να τον αντικαταστήσει στις 20 Ιουλίου με τον Μπέρναμ, έναν χαρισματικό πρώην δήμαρχο, στην πρωθυπουργία της χώρας.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Survation, το Εργατικό Κόμμα βρίσκεται στο 26% μετά την πρώτη εβδομάδα του Μπέρναμ στην εξουσία, ξεπερνώντας το Reform που είναι στο 24%. Την εβδομάδα πριν ο Στάρμερ ανακοινώσει την παραίτησή του τον Ιούνιο, οι Εργατικοί βρέθηκαν μόλις στο 19% και το Reform στο 27%.

Αντίστοιχο μοτίβο αποτυπώνεται και σε άλλες δημοσκοπήσεις. Χθες, γκάλοπ της More In Common έδειξε ότι το Εργατικό Κόμμα βρίσκεται στο 28% μπροστά από το Reform που είναι στο 24%, ενώ σύμφωνα με το YouGov το Reform και το Εργατικό Κόμμα ισοδυναμούν στο 22%, με το Εργατικό Κόμμα να ενισχύεται κατά 6 μονάδες από τον Μάιο και το Reform να είναι στο χαμηλότερο επίπεδο στήριξης από τον Μάρτιο του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ