Σεισμός στην Ιαπωνία: Φόβοι για πολλούς νεκρούς κάτω από τα συντρίμμια εμπορικού κέντρου

Η Ιαπωνία είναι μια από τις πλέον σεισμογενείς χώρες στον κόσμο, με μια δόνηση να καταγράφεται τουλάχιστον κάθε πέντε λεπτά.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από την κατάρρευση ενός σπιτιού μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε σήμερα τη νοτιοδυτική Ιαπωνία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo. Εξάλλου, 20 έως 30 υπάλληλοι ενός εμπορικού κέντρου που υπέστη ζημιές, παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό, και δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατό η επικοινωνία μαζί τους, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση NHK, που σημειώνει επίσης ότι αρκετοί άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι σε εργοστάσιο χαρτιού.

Το τηλεοπτικό δίκτυο TBS εκτιμά πως «σημαντικός αριθμός» ανθρώπων βρήκαν τον θάνατο στο εμπορικό κέντρο. Η τοπική αστυνομία δήλωσε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει σε αυτή τη φάση εάν υπάρχουν θύματα στο συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο της διοικητικής περιφέρειας Κουμαμότο. Οι υπηρεσίες διάσωσης είχαν κάνει νωρίτερα λόγο για «πολλούς ανθρώπους» που είχαν παγιδευτεί στο εσωτερικό.

Νωρίτερα, οι τοπικές αρχές έλαβαν αναφορές για έκρηξη στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall της πόλης Κουμαμότο. Την ίδια ώρα, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) δήλωσε ότι η ιαπωνική ρυθμιστική αρχή πυρηνικής ενέργειας τον ενημέρωσε ότι δεν υπάρχουν ζημιές ούτε έχουν ανακύψει ζητήματα ασφαλείας στον πυρηνικό σταθμό Σεντάι μετά τον σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών που έπληξε την επαρχία Κουμαμότο. «Ο ΔΟΑΕ θα συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση», υπογράμμισε.

«Συνεχίζουμε να εκτιμούμε την έκταση των τραυματισμών και των υλικών ζημιών αλλά έχω ενημερωθεί ότι ήδη υπάρχουν αρκετοί τραυματισμένοι…σε κάποιες περιοχές σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και πυρκαγιές, δρόμοι και γέφυρες υπέστησαν ζημιές και κτίρια κατέρρευσαν», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, στο γραφείο της στο Τόκιο. «Πάνω απ’ όλα ζητώ από όλους να λάβουν μέτρα για να προστατευτούν, όπως το να αναζητήσουν ασφαλή τοποθεσία» πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως ένα νοσοκομείο δέχθηκε περισσότερους από 50 τραυματίες, ενώ πάνω από 10 σπίτια έχουν καταρρεύσει και κάποιοι κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό τεσσάρων εξ αυτών. Παράλληλα, όπως προαναφέρθηκε υπήρξαν αρκετοί άνθρωποι που επέβαιναν σε τρένο υψηλής ταχύτητας την ώρα του εγκέλαδου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

Η ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 16:27 (τοπική ώρα, 10:27 ώρα Ελλάδας) στο νησί Κιούσου, έφθασε στο μέγιστο επίπεδο (7) της κλίμακας που ονομάζεται «shindo» («σίντο») και που μετρά την ισχύ με την οποία γίνονται αισθητοί οι σεισμοί, διευκρίνισε η JMA. Η JMA είχε αρχικά εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως ένα μέτρο, προχωρώντας στη συνέχεια στην άρση της.

Κτίρια έχουν καταρρεύσει ή φλέγονται, υπάρχουν μεγάλες ρωγμές στους δρόμους και περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να καταφύγουν σε κέντρα εκκένωσης, δήλωσε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών. Η ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε έκτακτες προειδοποιήσεις για σεισμό για τις επαρχίες Κουμαμότο, Ναγκασάκι, Καγκοσίμα, Φουκουόκα, Σάγκα, Όιτα και Μιγιαζάκι, όλες στο νησί Κιούσου της νότιας Ιαπωνίας.

Η Ιαπωνία είναι μια από τις πλέον σεισμογενείς χώρες στον κόσμο, με μια σεισμική δόνηση να καταγράφεται τουλάχιστον κάθε πέντε λεπτά. Δεν έχουν εντοπιστεί άμεσα προβλήματα στους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας της περιοχής. Περίπου 45.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω του σεισμού στην επαρχία Κουμαμότο, ενώ τρεις πυρηνικοί αντιδραστήρες στην περιοχή συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.