CNBC: Τρεις λόγοι που η Fed δύσκολα θα αυξήσει τα επιτόκια την Τετάρτη

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι επενδυτές εκτιμούν ότι υπάρχει σχεδόν 40% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων αυτή την εβδομάδα.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) δεν αναμένεται να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση που ολοκληρώνεται την Τετάρτη, για τουλάχιστον τρεις λόγους, όπως μεταδίδει το CNBC.

Πρώτον, ο επικεφαλής της Fed Κέβιν Γουόρς, δεν φαίνεται να πείθεται από τα επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ μίας αύξησης. Δεύτερον, μια αύξηση των επιτοκίων θα έθετε σε κίνδυνο τα αποτελέσματα των task forces που έχει θέσει σε εφαρμογή. Και τρίτον, θα μπορούσε να τον τοποθετήσει στη λάθος πλευρά μιας δύσκολης πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση Τραμπ.

Παρ' όλα αυτά, ο Γουόρς βρίσκεται αντιμέτωπος με μία διχασμένη Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοιχτής Αγοράς (FOMC) καθώς ίσως τρία ή τέσσερα από τα δώδεκα μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι έτοιμα να ψηφίσουν υπέρ μιας άμεσης αύξησης των επιτοκίων. Ο Γουόρς θα έχει δύσκολο έργο στη συνεδρίαση της επιτροπής, ακόμη και για να διατηρήσει απλώς αμετάβλητα τα επιτόκια, επομένως ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσει καθένα από αυτά τα τρία θέματα θα δώσει σημαντικές ενδείξεις για τη στάση του.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι επενδυτές εκτιμούν ότι υπάρχει σχεδόν 40% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων αυτή την εβδομάδα.

Ο Γουόρς δεν φαίνεται να επιθυμεί υψηλότερα επιτόκια αυτή τη στιγμή, ενώ δεν έχει προαναγγείλει κάποια συγκεκριμένη κίνηση. Αντίθετα, έχει δεσμευτεί να βάλει τέλος στην «καθοδήγηση των προσδοκιών», την πρακτική κατά την οποία η Fed δεσμεύεται εκ των προτέρων σε μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν πρόκειται να προϊδεάζει για τη στάση που θα κρατήσει στην ψηφοφορία της FOMC.

Παράλληλα, όμως, έχει αφήσει να φανούν ορισμένα στοιχεία της λεγόμενης «συνάρτησης αντίδρασής» του: τον τρόπο, δηλαδή, με τον οποίο ο ίδιος και η Fed συνολικά σταθμίζουν τα νέα δεδομένα και αποφασίζουν την πολιτική τους.

Ο Γουόρς έχει αναφερθεί ειδικά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει δύο σημαντικές πιέσεις στην οικονομία: το ενεργειακό κόστος που αυξάνεται εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και το υψηλότερο κόστος για ημιαγωγούς και ηλεκτρική ενέργεια, καθώς οι επιχειρήσεις επενδύουν μαζικά στις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου αυξήθηκαν σημαντικά μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας ΗΠΑ - Ιράν. Ωστόσο ο ίδιος υποβάθμισε τη σημασία του φαινομένου στην κατάθεσή του στη Γερουσία στις 15 Ιουλίου, σημειώνοντας ότι «συγκεκριμένα σοκ στις τιμές επηρεάζουν συγκεκριμένες τιμές που δεν μπορούμε να ελέγξουμε».

Η αντιμετώπισή του ίσως να ήταν διαφορετική εάν η άνοδος των τιμών της ενέργειας περνούσε σε ολόκληρη την οικονομία. Ωστόσο, τα στοιχεία του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) για τον Ιούνιο έδειξαν ότι οι ευπριν από την επανέναρξη των εχθροπραξιών.

Ορισμένα στελέχη της Fed έχουν προειδοποιήσει ότι οι εταιρείες τεχνολογίας μπορεί να αυξήσουν τις τιμές σε ημιαγωγούς και ηλεκτρική ενέργεια λόγω των μεγάλων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο Γουόρς, όμως, εμφανίζεται λιγότερο ανήσυχος, υποστηρίζοντας ότι μια εφάπαξ μεταβολή των τιμών δεν αποτελεί απαραίτητα πληθωρισμό, καθώς μπορεί να υπάρξει αντίδραση από την πλευρά της προσφοράς.