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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στον ΑΘΕ λόγω ασφαλτικών εργασιών

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στον ΑΘΕ λόγω ασφαλτικών εργασιών
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από σήμερα το απόγευμα στις 18.00 στον αυτοκινητόδρομο «ΑΘΕ».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από σήμερα το απόγευμα στις 18.00 στον αυτοκινητόδρομο «ΑΘΕ», στο πλαίσιο υλοποίησης ασφαλτικών εργασιών στη δεξιά λωρίδα από το 90,95ο χλμ έως το 89,2ο χλμ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Συγκεκριμένα:

  • Φάση Α-Ασφαλτικές Εργασίες στη Δεξιά Λωρίδα, στη Λωρίδα Επιβράδυνσης και σε τμήμα του Κλάδου Εξόδου του Α/Κ Θήβας

Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λ.Ε.Α. από το 90,95ο έως το 89,93ο χλμ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα. Ο κλάδος εξόδου του Α/Κ Θήβας θα παραμείνει αποκλεισμένος. Οι οδηγοί θα εξέρχονται από τον Α/Κ Στρατοπέδου και θα κατευθύνονται προς τον Α/Κ Θήβας μέσω του παράπλευρου δικτύου με χρήση κατάλληλης σήμανσης.

Ωράριο Εργασίας: Τρίτη 28/07/2026 & Πέμπτη 30/07/2026, 18:00 - 07:00 (επόμενης ημέρας)

  • Φάση Β-Ασφαλτικές Εργασίες στη Δεξιά Λωρίδα, στη Λωρίδα Επιτάχυνσης και σε τμήμα του Κλάδου Εισόδου του Α/Κ Θήβας

Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λ.Ε.Α. το 90,95ο έως το 89,2ο χλμ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα. Ο κλάδος εισόδου του Α/Κ Θήβας θα παραμείνει αποκλεισμένος. Οι οδηγοί θα κατευθύνονται για είσοδο στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Ριτσώνας μέσω του παράπλευρου δικτύου με χρήση κατάλληλης σήμανσης.

Ωράριο εργασίας: Τετάρτη 29/07/2026 & Παρασκευή 31/07/2026, 18:00 07:00 (επόμενης ημέρας)

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν σήμερα 28/07/2026 στις 18:00 και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 01/08/2026 στις 07:00. (Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο)

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών. Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

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tags:
Κυκλοφοριακό
Αυτοκινητόδρομοι
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