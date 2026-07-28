Wall Street: Μεικτές τάσεις με τον Nasdaq υπό πίεση από το sell off στα τσιπ

Οι μετοχές της Wall Street κινούνται με μεικτά πρόσημα στη συνεδρίαση της Τρίτης, καθώς οι πιέσεις στον κλάδο των ημιαγωγών συνεχίζονται, με τον τεχνολογικό Nasdaq να υποχωρεί κατά 0,66% στις 24.767 μονάδες.

Οι μετοχές της Wall Street κινούνται με μεικτά πρόσημα στη συνεδρίαση της Τρίτης, καθώς οι πιέσεις στον κλάδο των ημιαγωγών συνεχίζονται, επηρεάζοντας το επενδυτικό κλίμα, ενώ τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα προσφέρουν στήριξη σε μέρος της αγοράς. Οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, τις υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών τεχνολογίας, αλλά και τα νέα οικονομικά αποτελέσματα μεγάλων εταιρειών. Την ίδια ώρα, η πτώση των τιμών του πετρελαίου λειτουργεί υποστηρικτικά για το κλίμα στις αγορές, περιορίζοντας τις ανησυχίες γύρω από το κόστος της ενέργειας.

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Ο Dow Jones ενισχύεται 0,62% στις 52.534 μονάδες, βρίσκοντας στήριξη από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα, με τις ανακοινώσεις των Sherwin-Williams και Coca-Cola να ενισχύουν το κλίμα σε μέρος της αγοράς, ενώ ο S&P 500 υποχωρεί 0,09% στις 7.406 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq βρίσκεται υπό πίεση, υποχωρώντας 0,66% στις 24.767 μονάδες, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στα αποτελέσματα μεγάλων εταιρειών όπως οι Amazon, Meta Platforms και Microsoft, που αναμένονται μέσα στην εβδομάδα.

Η Nvidia, η Intel και η AMD κινούνται χαμηλότερα κατά 1,5%, 6,80% και 8,20% αντίστοιχα, ενώ η Micron Technology καταγράφει τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των μεγάλων ονομάτων του κλάδου με απώλειες σχεδόν 10%. Αντίστοιχα, το ETF VanEck Semiconductor (SMH) υποχωρεί 4,50%, διευρύνοντας τις απώλειες που είχε καταγράψει και στις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Από την άλλη, η Apple διατηρεί το προβάδισμά της ως η πολυτιμότερη εταιρεία στον κόσμο, διευρύνοντας την απόστασή της από τη Nvidia. Η αλλαγή στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης βάσει κεφαλαιοποίησης σημειώνεται για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2025, καθώς η μετοχή της Nvidia βρίσκεται υπό πίεση.

Η Nvidia υποχώρησε σχεδόν 5% στη συνεδρίαση της Δευτέρας, ενώ συνεχίζει χαμηλότερα και σήμερα, με αποτέλεσμα η κεφαλαιοποίησή της να διαμορφώνεται στα 4,77 τρισ. δολάρια. Οι επενδυτές εμφανίζονται προβληματισμένοι για το υψηλό κόστος που απαιτεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που επιβαρύνει τη μετοχή της εταιρείας που έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ράλι της AI.

Στα μάκρο της ημέρας, το εμπορικό έλλειμμα αγαθών των ΗΠΑ συρρικνώθηκε τον Ιούνιο, καθώς η ευρεία μείωση των εισαγωγών - συμπεριλαμβανομένης μιας σπάνιας υποχώρησης των κεφαλαιουχικών αγαθών - ξεπέρασε την πτώση των εξαγωγών.

Το αρνητικό κλίμα έχει ήδη επηρεάσει τις αγορές της Ασίας, όπου οι εταιρείες που σχετίζονται με την παραγωγή τσιπ και τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης σημείωσαν σημαντικές απώλειες. Στη Νότια Κορέα, οι SK Hynix και Samsung Electronics δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις, ενώ στην Ιαπωνία οι Tokyo Electron, Advantest, SoftBank Group και Kioxia κινήθηκαν επίσης έντονα πτωτικά. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στην Ταϊβάν, με την TSMC να υποχωρεί.

Στην Ευρώπη, οι πιέσεις επεκτάθηκαν στις εταιρείες του κλάδου, με την ASML να βρίσκεται στο επίκεντρο των απωλειών με -5%, ενώ χαμηλότερα κινούνται επίσης οι ASM International και BE Semiconductor.

Παράλληλα, οι αγορές αναμένουν την απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι η κεντρική τράπεζα δεν αναμένεται να προχωρήσει σε αύξηση στη συνεδρίαση που ολοκληρώνεται την Τετάρτη. Σύμφωνα με το CNBC, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις λόγοι που περιορίζουν τις πιθανότητες μιας τέτοιας κίνησης.

Πρώτον, ο επικεφαλής της Fed Κέβιν Γουόρς, δεν φαίνεται να πείθεται από τα επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ μίας αύξησης. Δεύτερον, μια αύξηση των επιτοκίων θα έθετε σε κίνδυνο τα αποτελέσματα των task forces που έχει θέσει σε εφαρμογή. Και τρίτον, θα μπορούσε να τον τοποθετήσει στη λάθος πλευρά μιας δύσκολης πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση Τραμπ.

Παρ' όλα αυτά, ο Γουόρς βρίσκεται αντιμέτωπος με μία διχασμένη Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοιχτής Αγοράς (FOMC) καθώς ίσως τρία ή τέσσερα από τα δώδεκα μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι έτοιμα να ψηφίσουν υπέρ μιας άμεσης αύξησης των επιτοκίων.